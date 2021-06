Na internetowym kanale sportowym „Hejt Park”, Marek Citko – od niedawna doradca sportowy prezydenta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego – zdradził ile będą zarabiać piłkarze Stali Stalowa Wola w nowym sezonie, a także ile on będzie „kasował” za swoją pracę.

W czwartek (24 czerwca) gościem Krzysztofa Stanowskiego, dziennikarza od lat zajmującego się problematyką futbolową, właściciela serwisu „Weszło”, który w marcu 2020, wspólnie z trójką innych dziennikarzy: Michałem Polem, Tomaszem Smokowskim i Mateuszem Borkiem, uruchomił Kanał Sportowy w serwisie YouTube, był Marek Citko.

Popularny „Stano” poświęcił kilka minut programu Stali Stalowa Wola. Dopytywał się Marka Citko m.in. o to, skąd w ogóle wziął się pomysł, żeby pracował na rzecz klubu występującego na czwartym szczeblu rozgrywkowym, czym będzie się konkretnie zajmował w Stali, ile zarabiał i na jakie zarobki mogą liczyć piłkarze, których on będzie zatrudniał.

Stanowski: Na pizzę ci starczy? Marek Citko: Na paliwo, hotel i gadżety.

Doradca sportowy prezydenta Stalowej Woli nie uciekał od odpowiedzi. Był zdecydowanie bardziej otwarty na pytania, niż na pierwszej konferencji z udziałem stalowowolskich mediów, a także na nieoficjalnym spotkaniu ze Stowarzyszeniem Kibiców Stali Stalowa Wola.

– Prezydent Stalowej Woli poprosił mnie o pomoc w sprawach sportowych i jestem doradcą, a nie dyrektorem sportowym – bo takie informacje zaczęły się ukazywać, a jest to nieprawda – i podpowiadam. Mam swobodę w doborze trenera i piłkarzy – mówił Marek Citko.

– Jakie są ambicje sportowe Stali Stalowa Wola? – pytał Stanowski

– Na pewno awans. Ja też mam jakieś ambicje. Nie przychodziłbym do klubu, który zadowoli się drugim czy trzecim miejscem.

– I co, będziesz musiał jeździć na te mecze trzecioligowe?

– Czasami będę jeździł. Na pewno.

– No co ty, daj spokój!

– Ja lubię to.

– Gdzie? Nie! Tak daleko, taki słaby dojazd.

– Już jest dobra autostrada do Lublina. Trwają prace przy Via Carpathia, oddawane są kolejne odcinki i za kilka miesięcy nie będzie problemu. Dobrze wiesz, że ja lubię czasami w życiu ryzykować, lubię mieć na coś wpływ i właśnie to mi się spodobało, że mam wolną rękę w doborze sztabu i w doborze piłkarzy.

– I co tam podoradzałeś ostatnio?

– Będzie nowy trener, za chwile będą nowi zawodnicy. Będę miał czas obserwować zawodników ewentualnie na styczeń, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby ciężko trenować i grać w piłkę ofensywnie. Szukam piłkarzy, którzy lubią grać odważnie z dryblingiem, i zobaczymy.

– Jest sianko?

– Normalny budżet.

– A ile może zarobić dobry piłkarz Stali Stalowa Wola?

– Do 6 tysięcy na rękę.

– To nieźle.

– A tak średnio to na poziomie 3-4 tysiące na rękę. To są takie pensje, bo tak naprawdę piłkarze mogą zarobić z boiska i po awansie.

– A doradca prezydenta, ile może zarobić?

– Wiesz… na pewno nie tyle, ile masz tutaj od jednego reklamodawcy.

– (śmiech). No pewnie, że nie, ale na pizzę ci starczy?

– Musi być na paliwo, na hotel i ewentualnie na jakieś gadżety do domu.

Całej rozmowy można posłuchać tutaj: https://youtu.be/kxxkm9yP7Bg