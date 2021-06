Z okazji 30-lecia Agencji Rozwoju Przemysłu SA, w najbliższą sobotę, 26 czerwca odbędzie się bieg „Stalowa Triada ARP SA”. To już trzecia impreza, kończąca ten cykl. Wcześniej amatorzy biegania rywalizowali w 40. Biegu Siarkowca w Tarnobrzeg i biegu nazwanym „Nowa Dęba na 5”.

Start i meta ostatniego biegu triady zlokalizowana będzie przy hali Euro-Park Wisłosan przy ul. Kasprzyckiego w Stalowej Woli. Weryfikacja uczestników oraz przyjmowanie zgłoszeń odbywać się będzie do godz. 11 (można też zapisać się na stronie internetowej www.competitions.timekeeper.pl/competitions/69.

Opłata startowa wynosi min. 20 zł i będzie przeznaczona na cel charytatywny – pakiet startowy zawiera koszulkę okolicznościową, numer startowy z chipem, ciepły posiłek, wodę, opiekę medyczną, ulotki reklamowe oraz w miarę możliwości drobne upominki od sponsorów. Do startu zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat i podpiszą oświadczenie o zdolności do biegu. Osoby niepełnoletnie – wymagana pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w biegu.

Nagrody: open kobiet i i mężczyzn – miejsca 1-3 puchary oraz nagrody pieniężne (400, 350, 300 zł), zdobywcy miejsc 1-3 w poszczególnych kategoriach wiekowych (mężczyźni: 16-29 lat, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+, kobiety: 16-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+) – puchary i nagrody pieniężne (300, 200, 100 zł).

Organizatorem Triady ARP SA jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA, biegu „Stalowa Triada ARP SA” – Stalowowolski Klub Biegacza, a partnerem wydarzenia Miasto Stalowa Wola. Szczegółowych informacji udzielają: Bogdan Dziuba (tel. 506 581 977) oraz Stanisław Łańcucki (tel. 882 679 823).

Program:

8-10.45 – otwarcie biura zawodów, weryfikacja uczestników oraz przyjmowanie zgłoszeń

11 – start

12.30 – uroczyste zakończenie biegu, dekoracja zwycięzców