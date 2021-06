W środę, 23 czerwca, rozpoczął się w Pabianicach 32. Wyścig „Solidarności i Olimpijczyków”. Na starcie stanęło 162 kolarzy, 28 ekip – cztery holenderskie, trzy niemieckie i siedem polskich. Wśród nich stalowowolska grupa Voster ATS, na czele z Maciejem Paterskim, który w ostatnią niedzielę został mistrzem Polski ze startu wspólnego.

Ale pierwszego dnia to nie świeżo upieczony mistrz, jadący w biało-czerwonej koszulce z orzełkiem i logiem Vostera na piersi, lecz jego kolega klubowy Patryk Stosz odgrywał czołowe role. Przed południem Stosz wygrał pierwszy etap z Pabianic do Łodzi (75 km), a po południu był piąty na mecie drugiego etapu z Kutna do Płocka. Pierwszy finiszował Holender Nick Brabander z VolkerWessels.

Wyniki:

I etap: 1. Patryk Stosz (Voster ATS), 2. Pavel Bittner (Team DSM), 3. Alan Banaszek (HRE Mazowsze Serce Polski),.. 17., Maciej Paterski, 24. Sylwester Janiszewski.

II etap: 1. Nick Brabander (VolkerWessels Cycling Team), 2. Alan Banaszek, 3. Coen Vermeltfort (VolkerWessels)…, 5. Patryk Stosz, 18. Sylwester Janiszewski, 25. Maciej Paterski.

Zakończenie na Alejach Jana Pawła II w Stalowej Woli

Dzisiaj (czwartek, 24 czerwca) około godziny 14 nastąpi start do trzeciego etapu z Koluszek do Sieradza (192 km), a jutro (piątek, 25 czerwca) wyścig zawita na Ziemię Świętokrzyską. Kolorowy peleton rozpocznie w tym dniu zmagania w Tomaszowie Maz., a zakończy w Kielcach (213 km). Ostatniego dnia, w sobotę (26 czerwca) kolarze wjadą na Podkarpacie. 5 etap z Ostrowca Św. do Stalowej Woli (165 km) rozpocznie się o godzinie 10.30. Mniej więcej półtorej godziny później uczestników „Solidarki” należy spodziewać się w Sandomierzu, gdzie na Rynku obok Ratusza będzie premia górska, później przejadą przez Tarnobrzeg, Nową Dębę, Bojanów, Stany, Przyszów, Nisko (premia lotna na ul. Sandomierskiej przed skrzyżowaniem z ul. Przemysłową, około 13.30), Zarzecze, Kłyżów, Pysznicę i zameldują się w Stalowej Woli. Wjadą od ul. Czarnieckiego, następnie będą mieli do pokonania trzy pętle Alejami Jana Pawła II („pod nitkę”) i zakończą rywalizację na mecie na wysokości Bazyliki Konkatedralnej pw. Matki Bożej Królowej Polski. Organizatorzy przewidują, że ostatni etap zakończy się przed godziną 14.30.

Organizatorem wyścigu jest Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”, a honorowym patronatem otoczył go prezydent RP, Andrzej Duda.

Wyścig „Solidarności” i Olimpijczyków jest drugą pod względem rangi imprezą kolarską w kraju i rozgrywany jest od 1990 roku szybko zyskał dużą popularność. Obecnie zaliczany jest do polskiego cyklu wyścigowego ProLiga.

W roku 2017 zadebiutował w wyścigu nasz zespół – Voster ATS Team i dwóch jego kolarzy stanęło na podium w klasyfikacji generalnej. Zwycięzcą 28. Wyścigu „Solidarności” i Olimpijczyków został Mateusz Komar, a miejsce trzecie zajął Adam Stachowiak.

13. Mini Wyścig „Solidarności i Olimpijczyków

Imprezie towarzyszy od pewnego czasu Mini Wyścig Solidarności, czyli cykl dziewięciu kolarskich zawodów dla dzieci do lat 12. Do rywalizacji w Mini Wyścigu mogą zgłaszać się dziewczynki i chłopcy z Uczniowskich Klubów Sportowych oraz szkół podstawowych urodzeni w roku 2009 i młodsi. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej organizatora www.wyscig.com.pl, zapisy przyjmowane będą także w dniu rozgrywania wyścigu w biurze przy Al. Jana Pawła II. Warunkiem udziału będzie posiadanie własnego roweru oraz kasku i wyrażenie zgody rodziców bądź opiekunów prawnych na start dziecka, potwierdzone podpisem na formularzu zgłoszeniowym oraz okazaniem dokumentu tożsamości przez rodziców lub opiekunów w dniu zapisów.

Wyścigi będą rozegrane w pięciu kategoriach wiekowych: A – rocznik 2016, B – roczniki 2013-15, C – roczniki 2012–2011, D – roczniki 2010–2009, E – dla posiadających licencję Żaka, roczniki 2010-11.

W dniu wyścigi zapisywać można się od godz. 10.45 do 11.45 w Namiocie Mini Wyścig „Solidarności”. Start pierwszej grupy o godz. 12, a około godz. 13.30 ceremonia dekoracji najlepszych zawodników.

Utrudnienia dla kierowców

Na czas przejazdu peletonu w godzinach od 13.30 do 15 wyłączona z ruchu zostanie ul. Czarnieckiego od mostu na Sanie, a także Al. Jana Pawła II od skrzyżowania z ul. Popiełuszki na odcinku do „górki rozwadowskiej”. Zamknięcie ruchu odbywać się będzie na około 30 minut przed planowanym przejazdem pierwszych kolarzy. Zamknięte zostaną także wszystkie ulice dojazdowe. Od godziny 11 zamknięte zostaną Al. JP na odcinku od skrzyżowania z ul. Popiełuszki do skrzyżowania z ul. Floriańską – w tym czasie odbywać się będzie Mini Wyścig dla dzieci.