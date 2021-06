Dobre filmy, warsztaty tematyczne, spotkania z muzyką to zaledwie część z długiej listy wakacyjnych wydarzeń dedykowanych młodym i nieco starszym mieszkańcom Niska, które pomogą atrakcyjnie spędzić im czas w mieście.

Wakacje z NCK „Sokół” rozpoczną się już początkiem lipca od plenerowych projekcji filmów wybranych w plebiscycie internautów. Odbywać się będą one w każdy piątkowy wieczór lipca o godzinie 20 w Parku Miejskim w Nisku. Projekcje zaplanowano na 2, 9, 16, 23 i 30 lipca. O tym, jakie filmy zostaną wyświetlone w niżańskim plenerze, dowiemy się już niebawem.

Od 2 do 31 lipca na filmową ucztę zaprasza także niżańskie Kino „Sokół”. W trakcie tak zwanego „Filmowego Lipca Młodego Widza” wyświetlone zostaną filmy: „Mustang z dzikiej doliny: Droga do wolności”, „Czarna wdowa”, „Kosmiczny mecz: Nowa era”, „Raya. Ostatni smok” oraz „Elfinki”. Ponadto niżańskie kino wyświetlać będzie tak zwane filmowo-literackie poranki „Zaczytani kinomani” w dniach 9-13 sierpnia i 16-20 sierpnia godzinach porannych.

W wakacje w Nisku odbywać się będą również warsztaty rękodzielnicze. Cykl pięciu tego typu spotkań nosi hasło „Sznurkowe wariacje”. Pierwsze z nich, na których najmłodsi mieszkańcy gminy uczyć się będą robienia sznurkowych bransoletek, rozpoczną się 12 lipca. Następnie kolejno 13, 14, 15 i 16 lipca dzieci oraz młodzież wykonywać będą sznurkowe kwietniki, torebki, tkaniny ścienne, a także kwiaty 3D z sizalu.

Od 26 lipca do 6 sierpnia na najmłodszych, a także dorosłych pasjonatów fotografii czekają warsztaty fotograficzne. Ich uczestnicy poznają podstawy fotografowania oraz obróbki zdjęć. Będzie też zabawa z fotografią studyjną i plenery fotograficzne z fotografem Marianem Rogowskim. Warsztaty te odbędą się w terminach: 26-30 lipca w godzinach 17-20 i 2-6 sierpnia w godzinach 9-12. Udział w zajęciach fotograficznych jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona. Więcej informacji na ten temat udziela Niżańskie Centrum Kultury „Sokół”.

Podczas wakacji z NCK nie zabraknie też muzyki. Od 25 lipca do 22 sierpnia mieszkańcy Niska będą świadkami koncertów lokalnych muzycznych talentów na żywo przy miejskiej fontannie. Koncerty odbędą się 25 lipca, a także 8 i 22 sierpnia w godzinach od 14 do 17.

Na mapę wakacyjnych wydarzeń w Nisku powraca również cykl „Muzyka pod gwiazdami”, czyli koncerty amatorskich zespołów młodego pokolenia w Parku Miejskim w Nisku. Do ich wysłuchania NCK zaprasza 6,13 i 20 sierpnia o godzinie 20.

Na tym jednak nie koniec. NCK zaprasza też do wzięcia udziału w warsztatach robotyki Lego dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 17 lat. Koszt udziału w tego typu zajęciach to 70 złotych, a liczba miejsc ograniczona.

29 sierpnia na zakończenie wakacyjnej fiesty nad zalewem Podwolina w Nisku wystąpi Michał Szpak.