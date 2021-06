Wyjątkowy, baśniowy ogród, leżący w turystycznym sercu Lubelszczyzny czeka na Was do końca września.

Rodzinny Park Tematyczny Magiczne Ogrody Janowiec to pierwszy w Polsce ogród stworzony na bazie autorskiej baśni. Nieopodal Kazimierza Dolnego nad Wisłą w województwie lubelskim spotykamy wyjątkowy, leżący na18 hektarach ogród. Wypełnia go milion roślin – drzew, krzewów i kwiatów.

Bramy Ogrodu będą otwarte dla gości codziennie od 26 czerwca do końca września.

Kiedy wejdzie się do środka i stanie się już na baśniowym dziedzińcu, szerokimi alejkami przyjaznymi dla osób z niepełnosprawnościami, będzie można dotrzeć do wielkiej ilości atrakcji. Są nimi strumyki, wodospady, mostki, punkty widokowe, plaża.

Najmłodsi goście mnóstwo radości mają z korzystania z atrakcji, które można znaleźć w baśniowych krainach, a które wymagają siły i zwinności.

Powitanie wakacji!

Wesołego wysiłku, odpoczynku, relaksu i kontaktu z ludźmi, w tym z rówieśnikami po tym trudnym roku potrzebujemy wszyscy. Na szczęście jak co roku przychodzą wakacje i to najlepszy moment, żeby zaplanować wyjazd do Magicznych Ogrodów. To idealne miejsce na rozpoczęcie czasu wolnego. Daj się porwać zawołaniu: Wyrwij się z miasta!

Na przyjeżdżających czeka mnóstwo atrakcji i słonecznych dni.

Niezwykłe atrakcje

W Magicznych Ogrodach znajdujemy 15 baśniowych krain. W każdej z nich na gości czekają prawdziwe atrakcje. Każda z nich sprawdzi sprawność, siłę, równowagę i wyobraźnię przedszkolaków i uczniów na wakacjach. Można ich używać samodzielnie albo razem z rodziną czy znajomymi.

Drewniane huśtawki i karuzele napędzane siłą mięśni to wyzwanie dla tatusiów lub dziadków. Krasnoludzka Wieża Prób, czyli 15 – metrowa zjeżdżalnia rozwieje każdą fryzurę. W Krasnoludzkim Grodzie na śmiałków czekają podziemne tunele i linowe mosty. Dla tych, którzy lubią zmagania na wodzie, idealne są tratwy na bezpiecznym, płytkim stawie. Tam można nauczyć się sterowania i współpracy całej załogi. Niezwykle oryginalną atrakcją są Drzewa z zabawą na trzech poziomach. Najniżej są podziemne tunele, wyżej poziom sceny i restauracji i najwyżej, na wysokości koron drzew czekają mosty linowe z przeszkodami. Kiedy potrzebny będzie relaks, idealna będzie przejażdżka kolejką w Kwiatowej Dolinie a potem spotkanie z Wróżkami Smużkami nieopodal ich pięknego Zamku. Dla całkiem młodych gości przygotowano specjalne drewniane, zacienione pomieszczenie z wielkimi klockami, z których można budować co tylko się chce. Ci których rozpiera energia mogą się zmęczyć na wielkich dmuchanych poduchach do skakania.

Wakacyjny zawrót głowy

Opisane wyżej atrakcje dostępne są w cenie biletu codziennie od 25 czerwca. Na specjalne wydarzenia artystyczne Magiczne Ogrody zapraszają w każdą sobotę i niedzielę

od 11:00 do 19:00. W ten weekend będzie można wziąć udział w baśniowym spektaklu z mieszkańcami tej magicznej krainy. Mordole, wróżki i krasnoludy już szykują coś specjalnego! Tańczące kapelusze i płonące maczugi przyprawią wszystkich o prawdziwy zawrót głowy. W asyście rozhulanych Mordoli i smoczego bębna wszyscy powitają wakacje.

Na Zamku Wróżek odbędzie się bal. Warto odwiedzić Gród Krasnoludów i walcząc w szrankach stać się prawdziwym wojownikiem.

O każdej równej godzinie tańce i zabawy z postaciami Magicznych Ogrodów będą wywoływać radość na wszystkich twarzach. W teatralną podróż z piosenką zabierze Was na Scenie w Drzewach wirtuoz sztuki teatralno – filmowej Aleksander Talkowski, znany m.in. z serialu o Agnieszce Osieckiej.

Magiczne Ogrody 25 czerwca będą czynne do godziny 17, a już od od 26 czerwca do końca września od 10:00 do 19:00.

