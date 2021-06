21 czerwca, a więc w miniony poniedziałek, w Ulanowie podpisano umowę na montaż 456 zestawów instalacji fotowoltaicznych, które już wkrótce zostaną zamontowane w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy. Montaż instalacji to jedno z wielu działań lokalnego samorządu zmierzające do zachowania unikalnego mikroklimatu panującego w dolinie Sanu i Tanwi.

Umowę na montaż instalacji popisali burmistrz gminy Ulanów Stanisław Garbacz oraz prezes firmy ML System z Zaczernia k. Rzeszowa Dawid Cycoń. W podpisaniu dokumentów uczestniczył też wiceminister infrastruktury poseł Rafał Weber. Wartość inwestycji to blisko 4 miliony 968 tysięcy złotych, w tym 3 miliony 818 tysięcy złotych to dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Instalacja ogniw fotowoltaicznych potrwa do końca listopada.

– Ten projekt jest dedykowany dla mieszkańców naszej gminy. Cieszę się, że udało się nam te środki finansowe pozyskać z korzyścią dla mieszkańców. Wprawdzie każdy z mieszkańców uczestniczących w projekcie będzie ponosił jakieś koszty, ale to nie są duże kwoty. Na tą chwilę, by zrobić instalację z własnych pieniędzy potrzeba około 20 tysięcy złotych, a w przypadku uczestnictwa w naszym projekcie tylko około 4 tysięcy złotych – wyliczał Stanisław Garbacz. – Wpłaty mieszkańców będą oczywiście różne. To będzie uzależnione m.in. od mocy zamówionej instalacji.

W jakich innych, proekologicznych projektach uczestniczył samorząd Ulanowa i podległe mu jednostki?

