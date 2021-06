Przed tygodniem, 15 czerwca, w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Niżańskiego. To pierwsza impreza sportowa w świeżo wyremontowanej hali sportowej. W zawodach uczestniczyło pięć zespołów: Zespół Szkół w Rudniku nad Sanem, LO Nisko I, LO Nisko II, RCEZ w Nisko I i RCEZ Nisko II.

– Ten turniej jest pierwszą taką imprezą od otwarcia hali po remoncie. Zamiast parkietu mamy wykładzinę, dobudowane zostały trybuny. Cała sala został odnowiona i zapewnia uczniom i nauczycielom chyba to wszystko, co powinno być do normalnej pracy – wyjaśnia dyrektor RCEZ Wacław Piędel. – Z tego co słyszę, zarówno nauczyciele, jak i uczniowie są bardzo zadowoleni z tak wyremontowanej hali.

Po rozegraniu wszystkich spotkań najlepszą drużyną okazała się drużyna RCEZ Nisko II. Tuż za zwycięzcami uplasowali się uczniowie z Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem, a na trzecim miejscu rozgrywki zakończyli chłopcy RCEZ I. Kolejne miejsca zajęli reprezentanci LO w Nisku.

Wyróżnienia indywidualne otrzymali:

– Piotr Cichoń (RCEZ Nisko I) – Król Strzelców – zdobywca ośmiu bramek

– Kacper Karaś (RCEZ Nisko I) – Najlepszy bramkarz

Ponadto nagrody otrzymali również następujący zawodnicy za wyróżniającą się postawę na boisku:

– Maksymilian Sokołowski (LO Nisko)

– Paweł Szyliński (ZS Rudnik)

– Jerzy Gnidec (RCEZ Nisko I)

– Mikołaj Wołoszyn RCEZ Nisko II).

Nagrody zwycięzcom wręczali starosta niżański Robert Bednarz i dyrektor RCEZ w Nisku Wacław Piędel.

Turniej zorganizowali i prowadzili nauczyciele wychowania fizycznego z RCEZ w Nisku.