W poniedziałek 21 czerwca odbyło się oficjalne oddanie do użytku przebudowanego fragmentu ulicy Dąbrowskiego w Stalowej Woli – Rozwadowie. W ramach pierwszego etapu zaplanowanej inwestycji modernizacji poddany został blisko pół kilometrowy odcinek drogi. Realizacja kolejnego etapu planowana jest na przyszły rok.

– Ulica Dąbrowskiego, która była wiele lat oczekiwana doczekała się finalizacji. Pierwszy etap inwestycji jest ukończony, do zrobienia jest jeszcze drugi etap – żeby ta droga miała sens i spełniała swoją funkcję. Musimy przeciąć się dalej w kierunku ulicy Sandomierskiej i wtedy ta droga będzie mini obwodnicą Rozwadowa. Ruch z rynku przeniósłby się na tę stronę i tutaj moglibyśmy spokojnie sobie jeździć – mówił starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

W ramach inwestycji przebudowano cztery skrzyżowania z drogami publicznymi: z ul. Rozwadowską, z ul. Kościuszki i ul. Targową, z ul. Jagiellońską oraz z ul. Bełżyńskiego. Modernizacją objęty został odcinek o długości 492 metrów. Wybudowano ciągi piesze i rowerowe. Przy ulic pojawiło się oświetlenie ledowe. – 70 procent wydatków kwalifikowanych tego zadania to środki rządowe. To kolejna inwestycja, która została zrealizowana przy udziale środków z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg (wcześniej Fundusz Dróg Samorządowych). To narzędzie ma wspierać budownictwo drogowe na drogach samorządowych. Jeśli chodzi o przyszłość to środki z RFRD będą dostępne również w następnych latach. Mam pewne pomysły jak to narzędzie poszerzyć, jak otworzyć kolejne komponenty, na które samorządy będą mogły pozyskać środki. W tym roku takim komponentem było doświetlenie przejść dla pieszych – mówił wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Drugi etap w przyszłym roku

Przebudowa ulicy Dąbrowskiego w Stalowej Woli związana jest ze zmianami komunikacyjnymi, jakie niesie za sobą rewitalizacja rozwadowskiego rynku. Stworzenie nowego układu komunikacyjnego pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego i komunikacji publicznej z centrum dzielnicy. Ciężar komunikacyjny z ul. Rozwadowskiej zostanie przeniesiony na ul. Dąbrowskiego i ulice do niej przyległe.

Modernizacja półkilometrowego odcinka ulicy Dąbrowskiego pochłonęła 2,5 mln zł, z czego blisko 2 mln zł to środki rządowe. – Wkład własny był włożony przez miasto Stalowa Wola łącznie z wywłaszczeniami, gdzie trzeba było pozapłacać należne kwoty dla właścicieli działek – mówił starosta stalowowolski. – Jako samorząd miasta dołożyliśmy do tego ponad 800 tys. zł to kolejne inwestycja drogowa, którą wspólnie razem z powiatem realizujemy, co pokazuje dobrą współpracę samorządów. To wszystko dla naszych mieszkańców, aby czuli się bezpieczniej – mówił Stanisław Sobieraj, przewodniczący Rady Miejskiej w Stalowej Woli.

Starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny ma nadzieję, że drugi etap przebudowy ul. Dąbrowskiego rozpocznie się w przyszłym roku. Powiat na ten cel będzie starał się o dofinansowanie. – Chcemy złożyć jeden wniosek na drogę Ogrodową, II etap Dąbrowskiego i dodatkowo 200-metrowy odcinek Komisji Edukacji Narodowej. Taki mamy pomysł żeby jednym wnioskiem te 3 drogi skupić, a one są połączone komunikacyjne więc można to zrobić pod względem formalnym – mówił włodarz powiatu.