Na czwartym miejscu kończą ligowy sezon piłkarze Stali Stalowa Wola. Tylko zwycięstwo w ostatnim meczu z Podhalem Nowy Targ, dałoby naszej drużynie drugie miejsce. Spotkanie zakończyło się remisem i „zielono-czarnych” wyprzedziły Sokół, Chełmianka i Wisła Puławy, która w przyszłym sezonie zagra w II lidze.

W meczu rozgrywanym w Nowym Targu najwięcej emocji było w ostatnim kwadransie gry. Do przerwy gospodarze prowadzili 1:0. Tomasza Wietechę pokonał Patryk Serafin. Wyrównał w 79. minucie David Haščák, dla którego był to dopiero trzeci występ w pierwszej drużynie i jednocześnie pierwsze trafienie w III lidze. Asyste zaliczył Conde. Cztery minuty później piłka ponownie jednak ugrzęzła w naszej bramce. Autorem gola był Dawid Dynarek. Miejscowi nie dowieźli jednak zwycięstwa do gwizdka kończącego mecz, a stało się to za sprawą Michała Mistrzyka, który wykorzystał rzut karny, podyktowany za faul bramkarza Podhala na Wiktoruku.

Po meczu trener Stali, Damian Skakuj chwalił Abu Conde, który jego zdaniem był najlepszym zawodnikiem na boisku.

W przyszłym roku Podhale stawia sobie za cel walkę o awans. Drużynę obejmie wkrótce trener Szymon Grabowski, który wprowadził Resovię do I ligi, a w klubie ma pojawić się możny sponsor.

Podhale – Stal 2:2 (1:0)

1-0 Serafin (21), 1-1 Haščák (79), 2-1 Dynarek (83), 2-2 Mistrzyk (88 – rzut karny)

Podhale: Matoga – Lepiarz (86 Palacz), Lewiński, Serafin, Surmiak – Burnat (61 Wydra), Molis (61 Budyński), Tonia, Kobylarczyk – Mianowany, Dynarek.

Stal: Wietecha – Waszkiewicz, Khorolskyi, Pietrzyk, Mistrzyk – Drobot, Conde, Wiktoruk, Jopek, Zięba (80 Stępniowski) – Płonka (68 Haščák).

Sędziował Daniel Detka (Kielce). Żółte kartki: Surmiak – Mistrzyk, Conde, Wiktoruk.