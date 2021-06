W sobotę zakończyły się Mistrzostw Polski Juniorów do lat 18 rozgrywane na kortach przy ul. Skoczyńskiego i Wyszyńskiego w Stalowej Woli. Organizatorem mistrzostw był MKT Stalowa Wola.



Największą gwiazdą mistrzostw był Maks Kaśnikowski z Piaseczna. Już w ubiegłym roku głośno było o zawodniku słowackiego trenera Mario Trnovskiego, kiedy w drugiej rundzie mistrzostw Polski seniorów w Bytomiu, wyeliminował Huberta Hurkacza, wygrywając 7:5, 5:7, 6:3. Wybornie spisał się także w rozgrywanym w pierwszej połowie czerwca French Open w Paryżu, gdzie w pierwszej rundzie sprawił ogromną sensację, pokonując rozstawionego z „czwórką” Brytyjczyka, Jacka Pinningtona Jonesa 6:3, 6:4, a w drugim spotkaniu wyeliminował Chak Lama Colemana Wonga (Hong Kong) 6:3, 3:6, 6:3. W trzeciej rundzie przegrał z Białorusinem, Wiaczesławem Bielińskim 6:2, 3:6, 1:6.

Jeszcze lepiej poszło Kaśnikowskiemu w deblu turnieju Roland Garros. Wspólnie z Aleksandrem Orlikowskim (MKT Łódź) doszli do ćwierćfinału. W pierwszej grze pokonali Gabriela Debru i Antoine’a Ghibaudo (Francja) 6:2, 6:4, w drugiej odesłali do domu Austriaka Marko Andrejicia i Serba Marko Topo 7:5, 2:6, 10:2, a w meczu o półfinał przegrali z Belgiem Martinem Katzem i Ukraińcem Germanem Samofalovem 7:6 (6), 4:6, 7:10.

Kaśnikowski z Orlińskim niepodzielnie za to „rządzili” w Stalowej Woli. W półfinałach Kaśnikowski pokonał Borysa Zgołę (AZS Poznań) 6:1, 6:1, a Orlikowski Olafa Pieczkowskiego (KT Jakubowo Olsztyn) 6:2, 6:0. W finale, rozgrywanym w ponad 30 stopniowym upale, Kaśnikowski pokonał Orlikowskiego 6:3, 3:6, 6:3.

Obydwaj panowie wystąpili także w finale gry deblowej, wygrywając finałowy pojedynek z parą Krzyckiego KT Wrocław, Jonasz Dziopak/Kacper Szymkowiak 6:3, 6:2. Brązowymi medalistami zostali: Patryk Stokowski (Mera Warszawa) i Borys Zgoła (AZS Poznań) oraz Maciej Kos (KT GAT Gdańsk) i Olaf Pieczkowski (KT Jakubowo Olsztyn).

Także po finale gry mieszanej Orlikowski odebrał zwycięski puchar. Wspólnie ze swoja koleżanką klubową, Anastasią Bozovą pokonali w meczu o pierwsze miejsce Darię Górską (CKT Grodzisk Maz.) i Piotra Siekanowicza (Krzycki KT Wrocław) 6:4, 3:6, 10:6.

Brązowe medale odebrali: Magdalena Świerczyńska (DeSki Warszawa) i Maciej Kos (KT GAT Gdańsk) oraz Ewa Czapulak (Łucznik Żywiec) i Bartłomiej Roś (Krzycki KT Wrocław).

W grze pojedynczej kobiet mistrzynią Polski do lat 18 została rozstawiona z numerem 6, Daria Górska (CKT Grodzisk Maz.). W finale pokonała Xenię Lipiec (Kędzierzyński Klub Tenisowy) 6:0, 6:4. W drugiej rundzie Górska wyeliminowała turniejową „jedynkę”, Zuzanne Kubachę (Akademia Tenisowa Angelique Kerber Puszczykowo) 7:6, 6:2.

Brązowymi medalistkami zostały: Laura Koralnik (Mera Warszawa) i Zuzanna Frankowska (AZS Łódź).

Xenia Lipiec niepowodzenie w finale singla, „odbiła” sobie w deblu. Grając w parze z Olgą Gołaś (Fundacja Szczecińska KT Promasters) pokonały w finale Anastasie Bozovą i Zuzannę Kubachę 6:3, 3:6, 10:6.

Trzecie miejsce: Daria Górska i Magdalena Świerczyńska oraz Karolina Mazurek (BKT Advantage Bielsko-Biała), Martyna Szpakowska (KT GAT Gdańsk).

