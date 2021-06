15 czerwca w Centrum Sportu w Raszynie zainaugurowano pilotażowy program Dobra Drużyna PZU, promujący aktywność fizyczną dzieci i młodzieży z udziałem najmłodszych lekkoatletów Katolickiego Klubu Sportowego Victoria Stalowa Wola. Ambasadorką akcji jest Iga Świątek.

W ramach trzyletniego programu PZU będzie wspierał finansowo szkolne i inne amatorskie kluby oraz drużyny sportowe, szczególnie w mniejszych ośrodkach w ramach wyrównywania szans. Na początek powołania do Dobrej Drużyny PZU otrzymali m.in. zawodnicy AMP Futbolu, programu „Od SKS do AZS”, Polskiego Związku Zapaśniczego, Stowarzyszenia Nadzieja na Mundial, dzieci z Centrum Sportowego Raszyn oraz najmłodsza grupa lekkoatletów Katolickiego Klubu Sportowego Victoria Stalowa Wola,.

Inauguracyjne spotkanie poprowadził znany dziennikarz Rafał Patyra, a obecni byli także prezes PZU, Beata Kozłowska–Chyła i Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych, Jacek Sasin, a także najsłynniejsza obecnie mieszkanka Raszyna, gwiazda polskiego tenisa – Iga Świątek, która przyleciała na to wydarzenie prosto z turnieju tenisowego French Open w Paryżu i to on wręczała powołania młodym sportowcom do Dobrej Drużyny PZU.

Najmłodsze zawodniczki Victorii: Milena Butryn, Milena Kicinska, Milena Herdzik, Gabriela Dziedzic, Weronika Reichert i Magdalena Sojka wzięły udział w treningu pokazowym z lekkiej atletyki.