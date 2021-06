– Tytuł mistrza Polski jest ukoronowaniem mojej kariery. Wiem, że dużo już mi nie zostało do jej zakończenia, a zawsze marzyłem o zwycięstwie w mistrzostwach- powiedział na mecie najlepszy kolarz w Polsce roku 2021, 34-letni Maciej Paterski.

Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym rozgrywane w tym roku Kartuzach, zaczęły się fatalnie dla stalowowolskiej zawodowej grupy Voster ATS. Podczas jazdy indywidualnej na czas, na pędzącego Damiana Papierskiego, kilometr przed metą, wjechała „osobówką” kobieta i kolarz wylądował w szpitalu ze złamanym obojczykiem. Szymon Rekita także może mówić o pechu, bo zajął najgorsze dla sportowca, czwarte miejsce.

W niedzielę do rywalizacji ze startu wspólnego stanęło 129 kolarzy. Mieli do pokonania 187 km, na które składały się jedna duża oraz pięć małych pętli.

W początkowej fazie wyścigu od peletonu oderwała się 15-osobowa grupka uciekinierów. 15 kilometrów przed metą na czele pozostała z niej już tylko czwórka w składzie: Michał Gołaś (INEOS Grenadiers), Alan Banaszek (HRE Mazowsze Serce Polski), Łukasz Owsian (Team Arkea Samsic) oraz Maciej Paterski (Voster ATS Team).

Ostatnie metry wyścigu należały do naszego zawodnika. Pierwszy minął linię mety, a za nim finiszowali: Alan Banaszak oraz Łukasz Owsiana i Michał Gołaś.

Dla Paterskiego jest to pierwszy tytuł Mistrza Polski w karierze. Tak samo pierwszy dla Vostera ATS Team!