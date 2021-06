Na sesji 16 czerwca Rada Powiatu Stalowowolskiego jednogłośnie udzieliła absolutorium zarządowi z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Budżet powiatu stalowowolskiego na 2020 rok został przyjęty uchwałą z 16 grudnia 2019 roku, na podstawie której ustalono budżet zrównoważony, w tym: planowane dochody na kwotę 120 420 000, zł, planowane wydatki na kwotę 120 420 000, zł. W roku 2020 dokonano zmian w planie dochodów i wydatków poprzez zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 136 536 824,70 zł.

Dochody powiatu zostały wykonane na kwotę 134 242 553,42 zł, co stanowiło 98,3 % planu. Wydatki powiatu zostały wykonane na kwotę 123 246 836,81 co stanowiło 90,3% planu.

– W imieniu Zarządu Powiatu Stalowowolskiego chciałbym serdecznie podziękować za jednogłośne poparcie naszych działań. Państwa praca też miała tu duży udział. Zgodność w podejmowaniu decyzji w Radzie Powiatu buduje. Myślę, że ten rok będzie jeszcze lepszy, gdyż realizujemy wiele zadań inwestycyjnych. Dużo w tej kwestii dzieje się w szpitalu, a także na drogach powiatowych. Jesteśmy w trakcie 4 znaczących inwestycji drogowych. Poprzedni rok był trudny z uwagi na pandemię, ale zakończyliśmy go z nadwyżką budżetową, więc można to uznać za sukces. Jeszcze raz dziękuję za to poparcie – mówił podczas sesji starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.