W związku z wciąż istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym, odwiedziny u chorych w oddziałach szpitalnych Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, nadal pozostają wstrzymane.

– Wprawdzie liczba zachorowań w kraju spadła, ale epidemia jeszcze się nie zakończyła. Jest stanowczo zbyt wcześnie na odwołanie zakazu odwiedzin, to byłoby zbyt niebezpieczne, a my nie możemy ryzykować zdrowia i życia pacjentów przebywających w naszym szpitalu. Dlatego też decyzja o zakazie odwiedzin obowiązuje do odwołania. Prosimy o zrozumienie tej sytuacji – mówi Andrzej Komsa, pełniący obowiązki dyrektora SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Wyjątkiem są jedynie sporadyczne sytuacje, dotyczące pacjentów w bardzo ciężkim stanie. Wtedy zdarza się, że za zgodą ordynatora i przy zachowaniu wszystkich wymaganych środków ostrożności, umożliwia się im krótkie spotkanie z rodziną. Są to jednak niezmiernie rzadkie przypadki.

Zakaz odwiedzin dotyczy również Oddziału Pediatrycznego. Dzieci, podobnie jak dorośli pacjenci, też nie mogą być odwiedzane przez bliskich z zewnątrz, co wiązałoby się z przyniesieniem na oddział wirusa. Mimo to, najmłodsi nie muszą być jednak odcięci od kontaktu z bliskimi.

– To wyjątkowy oddział. Z racji na jego specyfikę zezwalamy na to, aby rodzic lub opiekun przebywał z dzieckiem przez całą dobę – oczywiście o ile jest zdrowy. Nie może jednak w tym czasie opuszczać szpitala – tłumaczy Andrzej Komsa.