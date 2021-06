W Kartuzach rozpoczęły się mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym. Pierwszego dnia odbył się wyścig jazdy indywidualnej na czas, w którym stalowowolskiego Vostera ATS reprezentowało dwóch zawodników: Szymon Rekita i Damian Papierski. Pierwszy z nich zajął czwarte miejsce, a w Damiana Papierskiego wjechała kobieta prowadząca samochód osobowy spoza wyścigu.

Kolarz Vostera ATS Team ma złamany obojczyk z przemieszczeniem i czeka go operacja w jednym ze szpitali w Poznaniu, którą drużyna załatwiła we własnym zakresie.

Jak dla portalu kolarskiego www.naszosie.pl zrelacjonował dyrektor sportowy Voster ATS Team, Mariusz Witecki, samochód, który uderzył w Papierskiego nie miał prawa znaleźć się na trasie wyścigu. Sprawczyni wypadku stwierdziła najpierw, że nie widziała kolarza, a później zmieniła swoje zeznanie, mówiąc, że go widziała, jednak miała nadzieję, że tak szybko nie nadjedzie…

Do zdarzenia doszło około kilometr przed metą – a więc po przejechaniu około 45 kilometrów.

Mistrzem Polski, już po raz siódmy, w jeździe indywidualnej na czas został Maciej Bodnar (Bora-Hansgrohe), czas 55:11. Wicemistrzostwo zdobył Filip Maciejuk (Leopard Pro Cycling) – 58:16, a trzecie miejsce zajął Łukasz Wiśniewski (Team Qhubeka Assos) – 58:43. Szymon Rekita uzyskał czwarty czas 58:51.