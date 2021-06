Każdy rok kalendarzowy w galerii Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli zostaje podsumowany wystawą prac dzieci i młodzieży z kół plastycznych. Najmłodsi artyści chwalą się swoim talentem, który można podziwiać przez całe wakacje.

Wystawa obejmuje dorobek całorocznej pracy artystycznej dzieci i młodzieży uczęszczającej na zajęcia do SDK. Jak widać po ilości prezentowanych rysunków, zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem. W minionym roku artystycznym, najmłodsi pracowali pod okiem Agnieszki Dul, która dbała o to, by jeszcze bardziej rozbudzić w uczestnikach zajęć, artystyczne zacięcie.

W tych pracach widać radość

– Dla mnie ten czas był bardzo przyjemny. Bardzo miło pracowało się też dzieciom, które przychodziły na zajęcia z uśmiechem na twarzy. Nawet jak była pandemia i pani miała na sobie maseczkę czy przyłbicę, to nie przeszkadzało im to. W tych pracach, które tu prezentujemy widać radość, widać jaką przyjemność sprawia im malowanie, rysowanie. Widziałam w tych dzieciach bardzo dużo zapału, dużo energii – mówi Agnieszka Dul.

Na zajęcia uczęszczają dzieci w wieku od 6 do 15 lat. Ideą tej wystawy jest pokazanie jak największej liczby dzieł. Sposób montowania jest plakatowy, żeby każde dziecko cieszyło się swoją pracą, która jest ładnie oprawiona. Na ekspozycji znalazły się prace wykonywane na zajęciach od września do czerwca. Możemy zobaczyć bajkowe postacie, zwierzęta czy rodzinne portrety. Nie zabrakło też rzeźb wykonanych między innymi z masy solnej.

– Bardzo się cieszymy i dziękujemy państwu, że pomimo tego, że ten okres dla nas wszystkich był bardzo ciężki, a przede wszystkim był trudny dla tych najmłodszych, bo nie można było wychodzić z domów, to jednak dzieci miały możliwość wyjścia i co prawda w takim reżimie sanitarnym, ale potrafiły się wyrwać z domu i pracować – mówił podczas otwarcia wystawy Józef Sroka, dyrektor SDK.