Trwają prace przy budowie Parku Zimnej Wody w Stalowej Woli. W ramach planowanego zadania powstaną tor rolkarski i pumptrack, stawy z wykorzystaniem naturalnej retencji wód oraz ciągi komunikacyjne. Część sportowa zadania ma być gotowa pod koniec wakacji.

Nowy teren sportowo-rekreacyjny powstaje w pobliżu skateparku. Inwestycja swoim zakresem obejmuje stworzenie dwóch stref. W części sportowej zaczynającej się od strony skateparku powstanie pumptrack – czyli rowerowy placu zabaw o nawierzchni asfaltowej wraz z wyposażeniem, o długości blisko 200 metrów. Wokół niego rozciągał się będzie tor rolkarski o nawierzchni asfaltowej barwionej żywicą w kolorze niebieskim. Długość tego toru to 331 metrów.

– Pumptrack został w dużej części wykonany, jest już warstwa asfaltowa na poszczególnych hopkach, na całej trasie. W przypadku toru wrotkarskiego jest wykonane koryto, są stawiane obrzeża i warstwy konstrukcyjne. Apelujemy o to aby poczekać na zakończenie prac, bo jest to jeszcze teren budowy, aby nie przechodzić przez siatkę, nie korzystać z tej infrastruktury – mówił prezydent Lucjusz Nadebereżny. Po zakończeniu prac część sportowa zostanie oddana do użytku. Nastąpi to prawdopodobnie pod koniec wakacji.

– Jeśli chodzi o kwestię dotyczącą zagospodarowania zieleni, były wykonane prace arborystyczne, z bardzo dużą dbałością, z bardzo dużym szacunkiem dla zieleni, która tam jest – mówił włodarz miasta. Druga część parku będzie odkryciem unikalnego siedliska wierzbowo-topolowego znajdującego się w naturalnym zagłębieniu starorzecza Sanu. Dbając o naturalną retencję wody powstają w tym miejscu dwa stawy. Obecnie trwa proces ich kształtowania.