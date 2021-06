Na terenie zabytkowego zespołu dworskiego w Nowym Narcie k. Jeżowego zakwitł, zarejestrowany jako pomnik przyrody, tulipanowiec.

– Tulipanowce są piękne przez większą część roku. Ich znak rozpoznawczy to liście. Wyjątkowo duże i oryginalne, wyglądają tak, jakby je ktoś powycinał nożyczkami według szablonu. W zależności od odmiany blaszki liściowe mają różny kształt i kolor. Drzewa te pięknie kwitną. To właśnie od ich kielichowatych kwiatów podobnych do tulipanów wywodzi się polska nazwa – poinformował „Sztafetę” Kazimierz Bujak, sekretarz Urzędu Gminy w Jeżowem, który przesłał do naszej redakcji zdjęcia tulipanowca.

Warto dodać, że podobny tulipanowiec, również zarejestrowany jako pomnik przyrody, rośnie w Parku Miejskim w Nisku.

W XIX wieku wsie Nowy Nart i Stary Nart należały do Leona Rylskiego. W skład dóbr wchodziły dwór, leśniczówka i wiatrak. Około 1918 roku właścicielem Nowego Nartu został baron Jan Goetz z Okocimia. Podczas I wojny światowej dwór został doszczętnie spalony i już nigdy go nie odbudowano. Po śmierci barona majątek odziedziczyła jego córka Maria Komornicka, która formalną właścicielką dóbr była do 1941 roku, kiedy to Niemcy wysiedlili mieszkańców Nowego Nartu. Po wojnie park stał się własnością skarbu państwa, a obecnie należy do gminy Jeżowe.