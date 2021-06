Wyjątkowy, baśniowy ogród, leżący w turystycznym sercu Lubelszczyzny czeka na Was

Rodzinny Park Tematyczny Magiczne Ogrody Janowiec to pierwszy w Polsce ogród stworzony na bazie autorskiej baśni. Nieopodal Kazimierza Dolnego nad Wisłą w województwie lubelskim spotykamy wyjątkowy, leżący na18 hektarach ogród. Wypełnia go milion roślin – drzew, krzewów i kwiatów.

Bramy Ogrodu są otwarte dla gości w każdy weekend do końca czerwca. Park będzie czynny codziennie od 1 lipca do końca września.

Kiedy stanie się już na baśniowym dziedzińcu, szerokimi alejkami przyjaznymi dla osób z niepełnosprawnościami, będzie można dotrzeć do wielkiej ilości atrakcji. Są nimi strumyki, wodospady, mostki, punkty widokowe, plaża.

Najmłodsi goście mnóstwo radości mają z korzystania z atrakcji, które wymagają siły i zwinności.

Wyjątkowe atrakcje świata baśni

Magiczne Ogrody to 15 baśniowych krain. Każda z nich zaprasza do skorzystania z wyjątkowych atrakcji. Można korzystać z nich na różne sposoby. Indywidualnie, wspólnie z członkami rodziny lub znajomymi. Są wśród nich drewniane huśtawki i karuzele napędzane siłą mięśni. Tu wykazać się mogą tatusiowie lub dziadkowie. Jest Krasnoludzka Wieża Prób, czyli 15 – metrowa zjeżdżalnia. W Krasnoludzkim Grodzie na śmiałków czekają podziemne tunele i linowe mosty. Na tych, którzy lubią zmagania na wodzie, czekają tratwy na bezpiecznym, płytkim stawie. Tam można nauczyć się sterowania i współpracy całej załogi. Niezwykle oryginalną atrakcją są Drzewa z zabawą na trzech poziomach. Najniżej są podziemne tunele, wyżej poziom sceny i restauracji i najwyżej, na wysokości koron drzew czekają mosty linowe z przeszkodami. Kiedy potrzebny będzie relaks, idealna będzie przejażdżka kolejką w Kwiatowej Dolinie a potem spotkanie z Wróżkami Smużkami nieopodal ich pięknego Zamku.

Kwitnące piwonie

W parku już niedługo zakwitną róże, hortensje i krzewy o niezwykłej nazwie i wyglądzie czyli perowskia łobodolistna. Teraz czekają na Was piwonie! Kilkaset z nich będzie zachwycać do końca czerwca.

Czas wielkiej popularności piwonii trwał od połowy XIX wieku aż do II wojny światowej. Była tak cenna, że mogła stanowić posag lub być przekazywana w spadku, gdyż miała wartość złota. Chińczycy piwonie uprawiali już 1500 lat temu. Wzmianki o nich znajdujemy w mitologii greckiej, gdzie są opisywane jako doskonały lek na rany wojenne. Piwonia miała leczyć epilepsję, a jej korzeń noszony na szyi miał chronić od złych duchów i nocnych koszmarów.

Piwonia jest dość łatwa w uprawie, jej wymagania dotyczą przede wszystkim gleby na której ma rosnąć i nawożenia po kwitnieniu. Żeby w przyszłym roku pięknie zakwitła, to musi być dobrze odżywiona już na początku lipca.

W janowieckim ogrodzie piwonie znaleźć można w najbardziej wilgotnym i najniżej położonym miejscu, niedaleko pola marchewkowego. Gości Magicznych Ogrodów zachwycają swoimi barwami od białej przez kremową i od jasnego do ciemnego różu. Najrzadszą piwonią jest żółta ale oczywiście można ją zobaczyć janowieckim parku.

Weekend zabawy

W najbliższy weekend 19 i 20 czerwca w Magicznych Ogrodach nastąpi wielka eksplozja radości i zabawy! Dla swojej publiczności dyrektor cyrku zrobi wszystko aby była zadowolona – Wielki Pan Pedro przygotował magiczną podróż, pełną nieoczekiwanych zwrotów akcji. Będzie nietuzinkowo, przezabawnie, a czasem

i wybuchowo! Należy oczekiwać opowieści pełnej humoru, z dobrym zakończeniem! (godz. 15:30, Dziedziniec).

Wcześniej będzie można poznać niezwykle niesforne zwierzaki Pana Pedro, podziwiać pokazy ognia i tańca w wykonaniu krasnoluda Wyrwipałki, popisy krasnoludzkich bębniarzy i figlarne tańce Mordoli (godz. 13:00, Dziedziniec).

Na Scenie w Drzewach (godz.:12:30, 14:00, 15:30 i 17:00) na chętnych czekają konkursy i zabawy, a o każdej równej godzinie na Dziedzińcu wirować będą radosne tańce z wszystkimi postaciami Magicznych Ogrodów.

Przyjazne miejsce

Aby skorzystać z całej oferty parku, wielu gości mówi, że cały dzień na to nie wystarczy. Można wynająć dostępne w okolicy miejsca noclegowe i cieszyć się kilkudniowym pobytem w Magicznych Ogrodach. Rodzice małych dzieci mają tu do dyspozycji przestronne toalety z przewijakami i w razie potrzeby pomoc medyczną. Na kierowców czekają bezpłatne parkingi na 1500 miejsc. Do dyspozycji wszystkich są ogródki restauracyjne i kawiarnie.

To turystyczne serce Lubelszczyzny. Stąd blisko jest do cichego i urokliwego Janowca i do Kazimierza Dolnego nad Wisłą, renesansowej perły południowej Polski.

