Z dwoma medalami wrócili z Łodzi z 4. PZLA Mistrzostw Polski w sztafetach zawodnicy Victorii Stalowa Wola – reprezentanci sztafet województw podkarpackiego. Wicemistrzostwo Polski zdobyły sztafety szwedzkie (100, 200, 300 i 400 m) kobiet i mężczyzn w kategorii wiekowej do lat 16.

W składzie sztafety męskiej startowało trzech biegaczy Victorii: Adam Wójcik (100 m), Jakub Bembenek (300 m) i Marek Grykałowski (400 m), a stawkę uzupełniał Bartosz Sawuła z Tiki-Taka Kolbuszowa. Podkarpackie pobiegło w czasie 2:03,58. „Złoto” wywalczyła sztafeta województwa dolnośląskiego (2:03,44), a brązowe medale trafiły do reprezentacji kujawsko-pomorskiego (2:04, 68).

W sztafecie szwedzkiej kobiet wystąpiło dwie zawodniczki Victorii: Małgorzata Strzelec (100 m) i Kornelia Butryn (200 m) oraz bliźniaczki Stali Mielec: Olga (300 m) i Martyna Wal (400 m). Ta ostatnia tydzień wcześniej podczas Otwartych Mistrzostw Tarnowa pobiła rekord Polski U-16 w biegu na 800 m, uzyskując znakomity czas 2:07,72. Podopieczna trenera Stanisława Zioło poprawiła rekord Polski należący od 1975 roku do Ewy Szydłowskiej z Piasta Gliwice (2:09,20)

Nasza sztafeta uzyskała w Łodzi czas 2:18,29. Mistrzostwo zdobyła sztafeta kujawsko-pomorskiego (2:18,22), a miejsce trzecie zajęło łódzkie (2:20,14).

Świetnie spisała się także sztafeta Victorii 4×200 m. Zajęła czwarte miejsce. Do medalu brązowego zabrakło jej 18 setnych sekundy.

Victoria występowała w składzie: Paulina Zawół, Gabriela Grzybowska, Małgorzata Strzelec, Kornelia Butryn (rezerwową była Blanka Machaj) i uzyskała czas 1:46,38. Pierwsze miejsce zajęła sztafeta Czempiona Bełchatów (1:43,41), drugie AZS UWM Olsztyn (1:44,24), a trzecie MOS CSiR Dąbrowa Górnicza (1:46,20).