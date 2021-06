Bardzo dobre wieści dotarły do nas z Genewy z mityngu AtletiCAGenève (World Athletics Continetnal Tour Bronze), gdzie startowała dwójka byłych lekkoatletów Victorii Stalowa Wola, Szymon Żywko (AZS UMCS Lublin) i Angelika Sarna – obecnie AZS AWF Warszawa.

Angelika pobiła rekord życiowy w biegu na 800 m. Zajęła trzecie miejsce, czasem 2:00,34 – i wciąż walczy o wyjazd na igrzyska olimpijskie do Tokio. Dzięki świetnemu wynik w Genewie, zyskała bardzo cenne punkty w rankingu olimpijskim.

Na 1500 m startował Szymon Żywko. Podopieczny trenera Mirosława Barszcza zajął siódme miejsce, uzyskując czas 3:41,50 i wypełnił minimum kwalifikacyjne na tegoroczne Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 23.