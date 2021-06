Film animowany „Historia Niska – czyli jak to się stało, że wyrosło miasto”, podręcznik historii „Czy wiecie, że…” oraz kartki pocztowe – to nowe spojrzenie na bogatą historię miasta. Zarówno film, jak i podręcznik, skierowane są do młodych odbiorców. Z kolei wykonane w niecodziennej technice kartki to gratka nie tylko dla mieszkańców Niska, ale też kolekcjonerów. Prezentacja tych trzech nowych, a wręcz nowatorskich, form promocji Niska miała miejsce w piątek, 11 czerwca, w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół”.

Film, podręcznik oraz pocztówki powstały w ramach projektu „DZIEJE MIASTA W PIĘCIU ODSŁONACH”, realizowanego przez Niżańskie Stowarzyszenie dla Kultury przy współpracy z Niżańskim Centrum Kultury „Sokół”. Film oraz podręcznik docelowo mają służyć jako element oferty edukacyjnej Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji.

Autorką filmu (scenariusz, reżyseria, postaci, scenografia, montaż) „Historia Niska – czyli jak to się stało, że wyrosło miasto” jest znakomita, niżańska artystka Paulina Kara. Film powstał w technice animacji poklatkowej. Trwa ok. 20 min., składa się z ok. 40 000 zdjęć. Muzykę do filmu skomponował Tomasz Kara – Sajek – muzyk zespołu „Baśnie Zebrane”. Narratorem jest Zuzanna Żbik, zaś konsultantem historycznym Tomasz Żbik. Film będzie można obejrzeć 25 czerwca o godz. 20.30 w Parku Miejskim w Nisku.

Podręcznik „Czy wiecie, że…” to 24 opowieści dla najmłodszych poszukiwaczy wiedzy o dawnym Nisku. Autorką opracowania i tekstów jest Karolina Kutyła, jedno z zagadnień opracował Ryszard Zemła. Podręcznik przepięknie zilustrowała, pochodząca z Niska, utalentowana artystka Magdalena Kara – Sajek. Opiekunem merytorycznym wydawnictwa był Janusz Ogiński. Podręcznik już we wrześniu trafi do szkół i przedszkoli na terenie gminy Nisko. Będzie go można dostać także w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji.

„Nowe miasto w starej szacie” – to 5 pocztówek zaprojektowanych przez niżańskiego artystę fotografa Rafała Marchuta. Bezpłatne pocztówki są do odebrania z Niżańskim Centrum Historii i Tradycji.

Projekt Niżańskiego Stowarzyszenia dla Kultury otrzymał grant w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach Projektu Grantowego pt. Wsparcie inicjatyw związanych z lokalnym dziedzictwem kulturowym i historycznym, realizowanym przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.