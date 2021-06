Stypendium szkoleniowe i stażowe, zwrot kosztów dojazdu, a nawet zwrot kosztów opieki nad dzieckiem, to wszystko czeka na osoby bezrobotne, które wezmą udział w projekcie realizowanym przez Kuźnię Przedsiębiorczości MZK w Stalowej Woli. Kuźnia zaprasza do udziału w projekcie mieszkańców Niska, a dokładniej Podwoliny.

W Kuźni Przedsiębiorczości MZK w Stalowej Woli rozpoczęła się realizacja projektu, którego celem jest aktywizacja osób poszukujących zatrudnienia lub chcących zmienić kwalifikacje zawodowe. Jest to projekt ze wsparciem unijnym, kompatybilny do odnowy obszarów rewitalizowanych w Stalowej Woli – osiedla Rozwadów, a w gminie Nisko – Podwoliny. Chętni będą traktowani indywidualnie, a ich predyspozycje do szkoleń i staży pomoże określić doradca zawodowy.

– Udział w projekcie ma na celu zaktywizować zawodowo osoby bierne z terenów, które dzięki rewitalizacji zyskały nową funkcjonalność i nowe możliwości – także aktywności zawodowej. Każdy uczestnik będzie miał opracowany indywidualny plan działania z doradcą i pośrednikiem pracy, którzy dobiorą szkolenia i kursy zawodowe, a finalnie płatny staż zawodowy w wybranej firmie – wyjaśnia Justyna Mróz z Kuźni Przedsiębiorczości.

Dodatkowo uczestnicy mogą liczyć na stypendium szkoleniowe i stażowe, a także zwrot kosztów dojazdów, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do 7 roku życia. Obecnie trwa nabór dla mieszkańców gminy Nisko, a zwłaszcza osiedla Podwolina.

– Wkrótce przy zbiorniku w Podwolinie otwarta zostanie cała infrastruktura rozrywkowa i gastronomiczna, to stwarza nowe miejsca pracy. Warto wykorzystać szansę udziału w projekcie, dla 10 chętnych osób to możliwość płatnej aktywizacji zawodowej – zachęcają pracownicy odpowiedzialni za projekt w MZK.

W projekcie mogą wziąć udział także osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe, o niskich kwalifikacjach, rolnicy i członkowie ich rodzin, niepełnosprawni, osoby w wieku 50+, imigranci i reemigranci. Wszystkich informacji udzielają pracownicy Kuźni Przedsiębiorczości pod numerem 15 814 91 12, także na stronach www.ststrefa.pl i www.mzk.stalowa-wola.pl. Informacje dostępne są także w niżańskich placówkach pośrednictwa pracy.