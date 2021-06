Miasto Stalowa Wola planuje remont ulicy Spacerowej. Inwestycja ma być realizowana przy udziale środków zewnętrznych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. – W tej chwili przygotowujemy projekt, który będzie składany w sierpniu – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

– Został otwarty dla ruchu łącznik drogowy od strefy przemysłowej do obwodnicy – 762 metry, który prowadzi od ronda w Energetyków do ronda w obwodnicy przecinając ulicę Spacerową. W tamtym rejonie wciąż będziemy inwestować, prowadzić kolejne prace drogowe poprzez modernizację i rozbudowę ulicy Spacerowej. – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny. Obecnie miasto przygotowuje projekt planowanego remontu, aby móc ubiegać się o środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach zadania drodze nadane zostaną dwie funkcje „spacerowa” (na wysokości garaży) i przemysłowa (prowadząca do zakładów produkcyjnych).

– Pracujemy jeszcze i analizujemy możliwość realizacji drugiego odcinka ulicy Spacerowej, która przeszłaby na działki za mleczarnią. Otwierając tereny inwestycyjne w przestrzeni pomiędzy mleczarnią, działką, która w tej chwili jest wylesiona i jest w rękach prywatnych, a działkami będącymi własnością miasta Stalowej Woli od strony torów kolejowych. Byłoby to kolejne ważne działanie wzmacniające gospodarczo teren ulicy Energetyków – poinformował włodarz miasta.