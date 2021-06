15,75 litra bezcennego daru życia udało się zebrać podczas akcji „Jeszcze po kroplece…”. Zbiórka krwi w Zbydniowie odbyła się 21 czerwca.

– Nasze wydarzenie w Publicznej Szkole Podstawowej im. Rodziny Horodyńskich w Zbydniowie odwiedziło w sumie aż 106 osób! 47 z nich zadeklarowało chęć oddania krwi. Ostatecznie mogło to zrobić 35 osób, co dało 15,75 litra tego bezcennego daru życia. Dlatego, w pierwszej kolejności, to do Krwiodawców kieruję wielkie podziękowania i głębokie ukłony, za to, że w tak trudnym dla wszystkich czasie podzielili się sobą w dosłownym tego słowa znaczeniu – informuje Michał Dziuba, koordynator akcji.

Osocze ozdrowieńców i dary dla Domu Dziecka

– Chylę czoła również przed 4 Ozdrowieńcami, którzy oddali dziś osocze w nadziei ratowania zdrowia i życia innym. Z racji utrzymującej się epidemii Wasz dar był tym bardziej cenny! – dodaje Michał Dziuba.

Zbiórka krwi w Zbydniowie to nie tylko wydarzenie mające na celu pomoc w dostarczeniu bezcennego daru życia. Uczestnicy akcji pomagają też podopiecznym Domu Dziecka w Tarnobrzegu. Uczestnicy wydarzenia i tym razem nie zawiedli. Łącznie dostarczyli ponad 200 kilogramów przeróżnych darów.

Zbiórka krwi to już w Zbydniowie tradycja

Zbiórki krwi w Zbydniowie odbywają się cyklicznie, dwa razy do roku. Pierwsza została przeprowadzona w 2018 roku pod hasłem „100 litrów krwi na stulecie odzyskania niepodległości”. No i cel został już osiągnięty. Do tej pory w zbydniowskich zbiórkach krwi oddano ponad 120 litrów życiodajnego płynu.

