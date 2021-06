Na ten dzień mieszkańcy Rozwadowa czekali od dawna. Zabytkowy budynek „Sokoła” ponownie tętni życiem. Teraz jako Rozwadowski Dom Kultury znów stanie się centrum artystycznym zrzeszajmy pokolenia.

12 czerwca na ulicy Rozwadowskiej zebrali się przedstawiciele samorządu, osoby, które zabiegały o ponowne otworzenie „Sokoła” oraz mieszkańcy miasta. Choć placówka prężnie działa już od czterech miesięcy, to otwarcie ze względu na panujące obostrzenia, było możliwe dopiero teraz.

– Przez ponad 40 lat ten budynek stał niezagospodarowany i niszczał, a wiemy jak duże emocje budziło to wśród mieszkańców Rozwadowa. Tak bardzo więc się cieszę, że od kilku już miesięcy pracuje tutaj fantastyczny zespół młodych ludzi, doświadczonych, którzy z młodzieżą, dziećmi, starszymi kształtują nowy program artystyczny dla Rozwadowa i Stalowej Woli, że od nowa to miejsce żyje i będzie kształtować piękno, którego mieszkańcy Rozwadowa tak pragną. To też początek wielkiej rewitalizacji, która się tu wkrótce zacznie- mówił podczas uroczystości prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego to miejsce zostało na nowo stworzone, dając narzędzia rozwoju społecznego i kulturalnego.

– Jestem mieszkanką Rozwadowa. Trudno dzisiaj wyrazić wielką radość, przede wszystkim wdzięczność Panu Bogu, że pozwolił mi dożyć takiej chwili. Proszę państwa, ksiądz Jan Twardowski powiedział tak: „nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”. Ja wierzę, że Sokoli są tutaj między nami i witam Sokołów na tej pięknej uroczystości, która jest dla nich apelem, ale nie apelem poległych, tylko apelem życia, apelem podziękowania od nas, którzy tutaj jesteśmy – mówiła Maria Rehorowska, wieloletnia radna, która od lat walczyła o remont “Sokoła” i przywrócenie mu charakteru kulturalnego.

Po części oficjalnej przed budynkiem zorganizowano przemarsz uczestników w towarzystwie Orkiestry Dętej MDK oraz Zespołu Mażoretek „Różanki” RDK „Sokół” do Kościoła pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Rozwadowie. Tam odprawiona została Msza Święta, a po niej, na scenie plenerowej za świątynią odbył się występ zespołów artystycznych RDK „Sokół” oraz przedstawienie muzyczne „Rozwadowski kram z piosenkami” w wykonaniu Chóru Kameralnego Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli i solistów.

