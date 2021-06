W ostatnim w tym sezonie meczu ligowym rozgrywanym na stadionie w Stalowej Woli, Stal zremisowała z rezerwami Cracovii. Naszą drużynę czeka jeszcze wyjazdowe spotkanie z Podhalem Nowy Targ.

Cracovia zagrała w rezerwowym składzie. Trener Piotr Giza postanowił dać szansę gry tym, którzy wcześniej więcej czasu w 3 lidze spędzali na ławce rezerwowych. I młodzież spisała się więcej niż solidnie, a dodatkowo dwóch zawodników trafiło do notesu jednego z asystentów trenera mieleckiej Stali, Włodzimierza Gąsiora, który oglądał to spotkanie z trybun.

W 8. minucie Mateusz Hudzik wdał się w drybling w swoim polu karnym. Piłkę odebrał mu Kacper Grzebieluch i zagrał na piaty metr do Adama Malisza, który nie mógł w tej sytuacji nie trafić do bramki.

Wyrównał w 23. minucie Aleksander Drobot, który poradził sobie po lewej stronie pola karnego z Matheusem i Strózikiem, huknął z 16 metrów swoją słabszą, czyli prawą nogą i umieścił piłkę w górnym rogu bramki.

Stal osiągnęła wyraźną przewagę i w 37. minucie objęła prowadzenie. Ponownie w roli głównej wystąpił Aleksander Drobot. Pomocnik Stal „objechał” na 18 metrze bramkarza Cracovii, następnie „położył” Mateusza Pieńczaka i ze stoickim spokojem uderzył celnie po ziemi zza linii pola karnego.

Przed przerwą Stal miał jeszcze dwie znakomite okazje strzeleckie, ale za pierwszym razem Senderek wybił na rzut rożny kąśliwy strzał Wojtaka, a za chwilę nie trafił do bramki Piotr Mroziński.

„Mroziowi” także w drugiej połowie brakowało szczęścia pod bramką Cracovii. Zmarnował dwie „setki” i tym samym nie przegonił w klasyfikacji najlepszych strzelców Stali w tym sezonie Michała Fidziukiewicza. Brakuje mu dwóch trafień, żeby zrównać się z aktualnym napastnikiem Garbarni.

W 73. minucie goście wyrównali. Tomasz Wietecha obronił uderzenie Wiśniewskiego, ale wybił piłkę wprost na głowę wprowadzonego chwile wcześniej na boisko Krzysztofa Boćka i ten nie zmarnował prezentu.

STAL – CRACOVIA II 2:2 (2:1)

0-1 Malisz (8), 1-1 Drobot (23), 2-1 Drobot (37), 2-2 Bociek 73

STAL: Wietecha – Waszkiewicz, Hudzik, Pietrzyk, Mistrzyk – Wojtak (75 Zięba), Wiktoruk, Jopek (80 Stelmach), Mroziński, Drobot (80 Stępniowski) – Płonka.

CRACOVIA: Sendorek – Bończyk, Pieńczak, Pituła (46 Bała), Malisz – Matheus (60 Vinicius), Ożóg, Grzebieluch (70 Bociek), Ziemnik, Wiśniewski – Strózik.

Sędziował Piotr Kawiński (Chełm). Żółte kartki: Wiktoruk – Matheus.