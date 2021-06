– Pan prezydent Stalowej Woli otwierał niedawno łącznik obwodnicy. Proszę go zaprosić na ulicę Działkową. Ta droga ma iść co prawda do remontu, ale póki co mamy czerwiec i nikt nic nie robi, a dziury są takie, jak w serze szwajcarskim. Może pan prezydent by się tą ulicą przejechał i zobaczył, jak się z niej korzysta – mówi Adam Medyński, mieszkaniec Stalowej Woli.

Sprawdziliśmy, faktycznie dziury w jezdni są ogromne, zwłaszcza w okolicy bramy do ogródków działkowych. – Na tych „kraterach” można przecież urwać koło – skarżą się kierowcy. – Najgorzej jest po deszczu, kiedy te wyrwy są zalane wodą i ich nie widać.

Ulica Działkowa jest w opłakanym stanie

Adam Medyński zwraca uwagę, że do tej pory droga była doraźnie remontowana po każdej zimie.

– W tym roku nie zrobiono nic – dodaje mieszkaniec Stalowej Woli. – Może pan prezydent tym by się zainteresował, a nie otwieraniem obwodnic, bo oprócz obwodnic są jeszcze inne ulice w Stalowej Woli, a ta akurat jest w stanie opłakanym. Ta ulica jest do remontu, ale to wcale nie znaczy, że wcześniej nic nie trzeba na niej robić.

Ulica Działkowa to dość uczęszczana droga. Korzystają z niej działkowicze, zmotoryzowani, rowerzyści, piesi. Na takich wyrwach nietrudno o uszkodzenie pojazdu lub kontuzję. Drogą jeżdżą również cięższe pojazdy do oczyszczalni ścieków.

Niebezpieczny wyjazd z ulicy Podgórnej

Adam Medyński zwraca uwagę na jeszcze jeden kłopot. – Niedaleka ul. Podgórna łączy się z ul. Wałową. Żeby wyjechać z ul. Podgórnej, to czasem trzeba cudu, jedzie się wzdłuż płotu, pod górę, przed skrzyżowaniem jest znak STOP, ale nic nie widać ani z lewej, ani z prawej. Naprzeciwko wyjazdu jest parking. Może ktoś ustawiłby jakieś lustra drogowe, wtedy byłoby bezpieczniej – mówi mieszkaniec Stalowej Woli.

Przebudowa ul. Działkowej do połowy 2023 roku

Urząd Miasta Stalowej Woli poinformował, że termin zakończenia przebudowy ul. Działkowej to 30 czerwca 2023 r.

– Obecnie zadanie jest na etapie prac projektowych. Wykonawca opracował koncepcję drogi, która została przedstawiona na naradzie koordynacyjnej w dniu 1 czerwca 2021 r.

Aktualnie trwa analiza koncepcji. Harmonogram realizacji zadania przewiduje opracowanie projektu budowlanego w październiku 2021 r. Wówczas zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Rzeczowe rozpoczęcie robót budowlanych jest uzależnione od terminu wydania decyzji ZRID i warunków atmosferycznych.

W ramach realizacji zadania miasto Stalowa Wola bierze pod uwagę możliwość rozszerzenia zakresu rzeczowego umowy o m.in. zaprojektowanie rozbudowy dróg gminnych przyległych do ul. Działkowej tj. ul. Podgórnej i ul. Wałowej.

W przypadku, gdy zostanie udzielone zamówienie na opracowanie tej dokumentacji, problem z ograniczoną widocznością na skrzyżowaniu ul. Podgórnej i ul. Wałowej zostanie rozwiązany w opracowywanym projekcie – odpowiedział nam Urząd Miasta Stalowej Woli.

Urząd Miasta Stalowej Woli milczy

Zapytaliśmy również o to, czy do czasu zakończenia prac związanych z przebudową planowane są doraźne remonty nawierzchni ulicy Działkowej? A jeśli tak, to kiedy i w jakim zakresie? Na ten temat jednak urzędnicy nawet się nie zająknęli.