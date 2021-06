Od 8 czerwca trwa proces przenoszenia mrówczej kolonii, napotkanej podczas prac przy ścieżce rowerowej w okolicy Parku Zimnej Wody do bezpiecznego miejsca – Na trasie ścieżki rowerowej, która biegnie od ul. Energetyków do skateparku i później do ulicy Czarnieckiego natrafiliśmy na okazałe mrowiska. Została podjęta decyzja o przeniesieniu tych mrowisk tak, aby ich nie zniszczyć – mówił Lucjusz Nadbereżny prezydent Stalowej Woli.

Miasto wystąpiło do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie i uzyskało zgodę na działania w tym zakresie. Projekt przeniesienia mrowisk został uzgodniony z instytucjami ekologicznymi i przygotowany przez osoby posiadające w tym zakresie kompetencje. Zadanie nadzoruje entomolog dr Tomasz Włodarczyk z Uniwersytetu w Białymstoku.

Przeniesienie mrowisk realizowane jest przy pomocy autorskiej metodyki eksperta. Na chwilę obecną zainstalowane zostały wodoszczelne i nieprzezroczyste plandeki na wysokości 50 cm od ziemi w pierwotnych lokalizacjach każdego z kopców oraz wykopane w ziemi w pobliżu każdego z nich otwory, do których wstawione zostały 20-litrowe pojemniki z mchem oraz torfem. W momencie, gdy mrówki rudnice przejdą do pojemników umieszczonych w ziemi, przeniesiony zostanie cały kopiec. Proces ten będzie trwał co najmniej kilka dni.

– Apelujemy do mieszkańców miasta, by pozwolić mrówkom swobodnie zmienić lokalizację i nie zakłócać tego procesu. Pozwólmy znaleźć nowe miejsce do życia tym małym pracusiom – mówił prezydent Stalowej Woli.

W przypadku jeśli wykonane zabiegi zostaną zakłócone lub nie spowodują przeprowadzki kolonii w nowe miejsce, podziemna część mrowiska zostanie wykopana i przeniesiona w nowe miejsce.