Stalowowolska Rada Miejska dała zielone światło dla emisji obligacji o wartości 16 milionów złotych. Przychody z tytułu emisji obligacji zostały zaplanowane w budżecie na 2021 r. jako źródło finansowania rozchodów związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykupu wcześniej wyemitowanych obligacji. Uchwałę przyjęto przy 10 głosach „za”, 4 „przeciw” i jednym „wstrzymującym się”.

– Chciałam przypomnieć, że odbyła się dyskusja na komisji budżetu na temat spłaty długu, papierami dłużnymi. Wyraziłam wtedy absolutnie swój sprzeciw wobec takich praktyk. Proszę zwrócić uwagę w jaki sposób będzie się odbywać wykup tych obligacji, w jakich latach i komu przypadnie ta scheda po nas. Z przedstawionych informacji wynika, że największe spłaty będą po roku 2028. To już nie będzie dotyczyć obecnego pana prezydenta więc zostawimy tą schedę komuś, kto zamiast inwestować, rozwijać miasto, będzie tylko nim zarządzał, będzie administratorem miasta – mówiła radna Renata Butryn. Stwierdziła także iż należałoby się m.in. domagać się zwiększenia subwencji oświatowej, bo jest za niska i samorząd musi dokładać do oświaty, co ma oczywiście swoje przełożenie na budżet. – Należy szukać możliwości spłacania tego zadłużenia w budżecie i tak planować wszelkie przedsięwzięcia i budżet, żeby nie zwiększać i nie rolować długów – mówiła radna Butryn. – Chciałbym jak pan prezydent skończy kadencję być po nim prezydentem, bardzo bym się cieszył, zastając takie miasto, w takiej kondycji – powiedział przewodniczący RM Stanisław Sobieraj.

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały obligacje komunalne w swojej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla miasta bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt ze względu na: skrócenie i uproszczenie procedury uzyskania środków pieniężnych (usługi finansowe związane z emisją, obrotem lub transferem papierów wartościowych są wyłączone z obowiązku stosowania przepisów prawa zamówień publicznych), krótki czas pozyskania środków, możliwość dłuższego okresu karencji w spłacie kapitału, dłuższy okres finansowania, dużą elastyczność programu emisyjnego, brak konieczności ustanowienia zabezpieczeń.

Wykup obligacji, na które obecnie radni wyrazili zgodę, zaplanowano do roku 2034.