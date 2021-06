Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli rozpoczyna realizację projektu ekologicznego „Biblioteka gra w zielone”. Po jego realizacji na bibliotecznym patio budynku przy ul. ks. J. Popiełuszki 10 będą widoczne zmiany.

– Grant otrzymaliśmy w 2020 r. od Fundacji Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Warszawie. Pandemia spowolniła nasze prace, ale już niedługo zmieni się patio biblioteczne, które mocno się zazieleni. Przybędzie doniczek z roślinami wieloletnimi i kwiatami jednorocznymi. Wspólnie z harcerzami urządzimy kącik letniej czytelni – o planach opowiada koordynator projektu Beata Życzyńska, kierownik Działu Promocji i Nowych Technik Bibliotecznych stalowowolskiej MBP.

Powstaną meble z palet i tekturowych rolek. Będzie również niespodzianka dla dzieci, bo to z myślą o nich, bibliotekarze planują wykonać mini plac zabaw, a w nim znajdą się m. in. tablice manipulacyjne oraz gry plenerowe. Do realizacji zadania zostaną również wykorzystane materiały pochodzące z recyklingu. – Zależy nam na budowaniu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży. Przystępujemy do dzieła, a efektom będzie można przyglądać się na bieżąco – dodaje Beata Życzyńska.

Na zdjęciu: jedne z pierwszych zajęć przeprowadzonych na patio biblioteki po poluzowaniu epidemicznych obostrzeń odbyły się na początku czerwca. Bibliotekarze czytali przedszkolakom zabawne książki.