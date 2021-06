San Stalowa Wola pokonał w meczu na szczycie grupy I stalowowolskiej klasy A Wichry Rzeczyca Długa i traci do niego już tylko pięć punktów. Jutro (środa, 9 czerwca) zostaną rozegrane mecze zaległej 22. kolejki, w której lider zagra na wyjeździe z Juniorem Zakrzów, a San pojedzie do Woli Rzeczyckiej.

Niedzielny mecz prowadzących od dłuższego już czasu w ligowej tabeli drużyn stał na dobrym poziomie sportowym i dostarczył wielu emocji licznie zgromadzonej widowni.

Po dziesięciu minutach „badania sił”, do ataku przeszli goście. Bardzo aktyny był z przodu Kacper Markut, ale defensywa Sanu i Adrian Bucior w bramce nie popełniali błędów.

Później lekką przewagę miał San. Gospodarze uruchomili skrzydła i kilka razy piłka powędrowała w pole karne przyjezdnych, ale do przerwy żadnej z drużyn nie udało się strzelić gola.

Po zmianie stron zaczęła się „wymiana ciosów”. W 58. minucie po uderzeniu (dośrodkowaniu?) z rzutu wolnego, Żurawski wybił piłkę, a na strzał z „pierwszej” zdecydował się Grzegorz Słonina i futbolówka zatrzepotała w siatce.

Kilka minut później szybką kontrę wykończył Kacper Muc i gospodarze prowadzili 2:0. Utrata drugiej bramki podziała mobilizująco na piłkarzy lidera i kwadrans przed końcem, kontaktową bramkę zdobył w sytuacji „sam na sam” z bramkarzem, Bartłomiej Markut.

Zespół z Rzeczycy Długiej do końca bardzo ambitnie walczył o zdobycie wyrównującej bramki – dużo problemów obrońcom Sanu sprawiał wprowadzony po przerwie Michał Uberman – ale Bucior za każdym razem był na posterunku.

Przypomnijmy, że w pierwszym meczu obydwu drużyn był remis 1:1.

SAN – WICHRY 2:1 (0:0)

1-0 G.Słonina (58), 2-0 Muc (66), 2-1 Markut (75)

SAN: Bucior – Mikoś, P.Słonina, G.Słonina, Banaczyk – Drzewi, Lipniarski, Jachim (60 Mastalerczyk), Muc (75 Sadowski) – Rogowski, Sojecki (70 Kułacz),

WICHRY: Żurawski – Kutyła, Butryn, Turek, Dziura – Zając (76 Wierny), B.Markut (76 Podolski), Karol Markut (68 Młynarczyk) – Kusiński (65 Zygmunt), Plewik, Kacper Markut (46 Uberman).

Sędziował R.Chmura. Żółte kartki: Banaczyk – Turek, Kusiński.

22. kolejka (zaległa z 10-11 kwietnia): Wisan – Unia (17.30), Strzelec – San Wrzawy (17.30), Junior Zakrzów – Rzeczyca Długa (17.30), Żupawa – Wielowieś (17.30), Serbinów – Żabno (17.30), Wola Rzeczycka – San Stalowa Wola (17.30), Wola Baranowska – LZS Krzątka (17.30), Sanna – Mokrzyszów (18.45), pauzuje Koniczynka Ocice.