Wyjątkowy, baśniowy ogród, leżący w turystycznym sercu Lubelszczyzny już czeka na gości.

Rodzinny Park Tematyczny Magiczne Ogrody Janowiec to pierwszy w Polsce ogród stworzony na bazie autorskiej baśni. Nieopodal Kazimierza Dolnego nad Wisłą w województwie lubelskim spotykamy wyjątkowy, leżący na18 hektarach ogród. Wypełnia go milion roślin – drzew, krzewów i kwiatów.

Bramy Ogrodu są otwarte dla gości w każdy weekend do końca czerwca. Park będzie czynny codziennie od 1 lipca do końca września.

Kiedy stanie się już na baśniowym dziedzińcu, szerokimi alejkami przyjaznymi dla osób z niepełnosprawnościami, będzie można dotrzeć do wielkiej ilości atrakcji. Są nimi strumyki, wodospady, mostki, punkty widokowe, plaża.

Najmłodsi goście mnóstwo radości mają z korzystania z atrakcji, które wymagają siły i zwinności.

Wejdź do świata baśni

Spacerując po parku odwiedzający spotykają elementy baśniowej opowieści.

Jej poznanie baśni zaczyna się od Domu Czarodzieja. Kolejno pojawia się Ogród Wróżek, Tratwy i Kwiatowa Dolina. Koniecznie trzeba odwiedzić Krasnoludzki Gród i Drzewa

Wyjątkowe atrakcje

Każda z krain zaprasza do skorzystania z wyjątkowych atrakcji. Można korzystać z nich na różne sposoby. Indywidualnie, wspólnie z członkami rodziny lub znajomymi. Są wśród nich drewniane huśtawki i karuzele napędzane siłą mięśni. Tu wykazać się mogą tatusiowie lub dziadkowie. Jest Krasnoludzka Wieża Prób, czyli 15 – metrowa zjeżdżalnia. W Krasnoludzkim Grodzie na śmiałków czekają podziemne tunele i linowe mosty. Na tych, którzy lubią zmagania na wodzie, czekają tratwy na bezpiecznym płytkim stawie. Tam można nauczyć się sterowania i współpracy całej załogi. Niezwykle oryginalna atrakcją są Drzewa – tam zabawa trwa na trzech poziomach – w podziemnych tunelach, na poziomie sceny i restauracji i na mostach linowych z przeszkodami na wysokości koron drzew. Kiedy potrzebny będzie relaks, idealna będzie przejażdżka kolejką w Kwiatowej Dolinie a potem spotkanie z Wróżkami Smużkami nieopodal ich pięknego Zamku.

Weekend zabawy

12 i 13 czerwca Magiczne Ogrody zapraszają na „Mordolowe figle-migle” czyli niezapomniane spotkanie z ulubionymi mieszkańcami baśniowego parku – Mordolami, które przybyły do tej pięknej krainy z dalekiego lasu w poszukiwaniu przygód i pysznych łakoci. Na spotkanie z dziećmi Mordole przygotowały mnóstwo zabaw i figlarnych tańców. Jeśli spotkasz bandę Mordola Witka, która stanie na Twojej drodze – pogłaszcz się po brzuszku – to znak, że jesteś smakoszem dyń i unikniesz złapania do woreczka. Weź udział w mordolowych tańcach – hulańcach na Dziedzińcu (godz. 13:00 i 16:00), a w rytmie smoczego bębna podziwiaj popisy krasnoluda Wyrwipałki, który doskonale włada nie tylko ogniem, ale i niesfornymi maczugami. To tylko szczypta tego, co już w najbliższy weekend wydarzy się w Magicznych Ogrodach.

O każdej równej godzinie na Dziedzińcu odbywać się będą tańce – hulańce z wszystkimi postaciami Magicznych Ogrodów, a w teatralną podróż z piosenką zabierze Was na Scenie w Drzewach wirtuoz sztuki teatralno – filmowej Aleksander Talkowski, znany między innymi z serialu o Agnieszce Osieckiej.

Przyjazne miejsce

Aby skorzystać z całej oferty parku, wielu gości mówi, że cały dzień na to nie wystarczy. Można wynająć dostępne w okolicy miejsca noclegowe i cieszyć się kilkudniowym pobytem w Magicznych Ogrodach. Rodzice małych dzieci mają tu do dyspozycji przestronne toalety z przewijakami i w razie potrzeby pomoc medyczną. Na kierowców czekają bezpłatne parkingi na 1500 miejsc. Do dyspozycji wszystkich są ogródki restauracyjne i kawiarnie.

To turystyczne serce Lubelszczyzny. Stąd blisko jest do cichego i urokliwego Janowca i do Kazimierza Dolnego nad Wisłą, renesansowej perły południowej Polski.

www.magiczneogrody.com

www.facebook.com/magiczneogrodyjanowiec

instagram.com/magiczne_ogrody