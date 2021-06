W poniedziałek, 7 czerwca, uroczystym przecięciem wstęgi zakończono budowę Gminnej Biblioteki w Antoniowie. Dzięki funduszom rządowym i gminnym powstał obiekt, który będzie pełnił rolę nowoczesnego centrum kultury i ośrodka życia społecznego.

Jak mówił Joachim Lelewel, wybitny polski uczony – „Biblioteka nie jest po to, by była w paki pozamykana albo do ozdoby służąca, jest po to by była powszechnie użytkowana”.

Takiego właśnie miejsca, do tej pory brakowało mieszkańcom Antoniowa. Dzięki staraniom władz gminy Radomyśl nad Sanem udało się pozyskać część funduszy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i powstała piękna biblioteka, która jednocześnie pełni funkcję domu kultury.

To dzień bardzo ważny dla miejscowości Antoniów. Istniejący budynek, w którym znajduje się Izba Regionalna jest już budynkiem wiekowym, zlokalizowanym w bardzo niekorzystnym miejscu, dlatego cieszę się, że powstało kolejne miejsce, z którego będą mogli korzystać nie tylko czytelnicy ale i organizacje, które działają w Antoniowie. Dziękuję wszystkim, którzy byli zaangażowani w proces inwestycyjny. Myślę, że budynek udało nam się tak zaprojektować, że jest on funkcjonalny – mówi Jan Pyrkosz, wójt gminy Radomyśl nad Sanem.

Prawie 7 tys. książek czeka na czytelników

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego budowa biblioteki wraz z domem kultury kosztowała 1 mln 610 tys. złotych. W formie dotacji udało się pozyskać kwotę prawie 818 tys. złotych. Pozostała część pochodziła z budżetu gminy.

Zadanie było realizowane w ciągu dwóch lat. Nowo powstały budynek to obiekt parterowy o powierzchni 450 m kw. W budynku znajduje się biblioteka i zaplecze magazynowe biblioteki, sala multimedialno-widowiskowa hol, garderoba, pomieszczenia socjalne i sanitariaty. Obok budynku powstał parking.

Głównym działaniem biblioteki będzie wypożyczanie książek, a także zakup nowych tytułów zgodnych z potrzebami czytelników. Ponadto w bibliotece prowadzone będą wieczory poezji, wieczory literackie, spotkania i zabawy z książką, konkursy, zajęcia plastyczne.

– Cieszy mnie fakt, że biblioteka chociaż otwarta od niedawna już działa dosyć prężnie. Mam nadzieję, że z perspektywy czasu wszyscy są zadowoleni, że udało się zrealizować tak duży projekt w naszej pięknej miejscowości. Jestem pewna, że ten budynek będzie służył mieszkańcom przez długie lata – mówi Leokadia Gugała, kierownik GBP w Radomyślu nad Sanem z siedzibą w Chwałowicach.

Biblioteka obecnie liczy 6828 książek: dla dorosłych 3022, dla dzieci 2576, popularnonaukowych 1230. Gromadzone są również zbiory z dużą czcionką oraz audiobooki. Na miejscu można skorzystać również z czytelni.