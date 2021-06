Drugie zwycięstwo z rzędu odniósł broniący się przed spadkiem Sokół Nisko. Jedenastka trenera Pawła Wtorka pokonał na swoim stadionie rezerwy Resovii. Był to ostatni domowy mecz naszej drużyny w tym sezonie.

Przed meczem trenerzy i działacze mocno osłabionego kadrowo Sokoła byli pełni obaw. W wyjściowej jedenastce Resovii znalazło się kilku piłkarzy, którzy mają za sobą grę w I i II lidze. Wśród nich były pomocnik Stali Stalowa Wola, jeden z najlepszych jej strzelców w latach 2016-19, Adrian Dziubiński, były pomocnik Siarki, Kamil Radulj czy doświadczony bramkarz Wojciech Daniel. Jak się później okazało ten ostatni był wyróżniającym się piłkarzem meczu.

Sokół szybko „ustawił” sobie to spotkanie, bo już w 15. minucie, po dośrodkowaniu Drelicha do bramki trafił głową Patryk Tur. W 35. minucie drugiego gola dla Sokoła strzelił Patryk Marut, popisując się bardzo ładnym uderzeniem zza pola karnego.

9 czerwca Sokół zagra w Ropczycach, a na zakończenie rozgrywek pojedzie do Przeworska.

SOKÓŁ NISKO – RESOVIA II 2:0 (2:0)

1-0 Tur (15), 2-0 Marut (35)

SOKÓŁ: Drozd – Drelich, Stępień, Tetlak, Tabaka – Stypa (85 Przepłata), Marut, Szewczyk, Dziopak, Tur (75 Soboń – Juda (90 Krasoń).

RESOVIA: Daniel – Sypek (71 Modrzejewski), Mroziński, Jabłoński, Ostrowski (46 Ząbkowicz) – Feret, Rusinek, Radulj, Czernysz – Fluda (46 Piestrak), Dziubiński.

Żółte kartki: Stępień, Tur – Sypek, Piestrak.