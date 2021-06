W derbach „stalowych rezerw”, drugich drużyn Stali Mielec i Stali Stalowa Wola wyraźnie lepsi byli piłkarze klubu występującego w ekstraklasie. Zespół trenera Janusza Hankowskiego rozgromił naszą „Stalówkę” i sprawił, że w następnym sezonie będzie występować w lidze okręgowej.

Mielczanie od początku byli stroną dyktującą warunki gry, ale w 16. minucie, po jednej z kontr Stali Stalowa Wola, stracili zawodnika. Dominik Buczek po raz drugi w tym dniu zobaczył żółty kartonik i musiał przedwcześnie opuścić plac gry. Goście wcale jednak nie przejęli się tym, że grają w osłabieniu i nadal prezentowali ofensywny styl gry.

W 24. minucie ładnie zza pola karnego uderzył Krystian Kardaś, ale trafił jedynie w słupek. Chwilę później siły zostały wyrównane. Maciej Siudak ratował sytuacje dalekim wybiegiem ze swojej bramki i na 17. metrze zahaczył nogami próbującego minąć go Kardysia i arbiter nie miał wyjścia – musiał bramkarzowi „Stalówki” pokazać czerwona kartkę. Trener Adamus ściągnął z boiska Krystiana Chmiela, a do bramki wszedł Kacper Filip i kilkanaście sekund później wyciągał piłkę z siatki. Pokonał go strzałem z rzutu wolnego Kardyś. Piłka odbiła się od wewnętrznej strony poprzeczki i całym obwodem przekroczyła linię bramkową.

Przed przerwą Kardyś po raz drugi pokonał naszego bramkarza, wykorzystując sytuację „sam na sam”.

W drugiej połowie mielczanie dokończyli dzieła… W 49. minucie trzecią bramkę zdobył Kacper Sadłocha, kwadrans później ze strzelenia gola cieszył się syn byłego znakomitego bramkarza Bogusława Wyparło – Michael, a za chwilę bramkę numer pięć, zdobył Kramarz.

Pięć minut przed końcem podstawowego czasu gry, honorową bramkę dla naszego zespołu zdobył po indywidualnej akcji David Hascak, na co goście odpowiedzieli szóstym trafieniem i ustalili wynik spotkania.

STAL II STALOWA WOLA – STAL II MIELEC 1:6 (0:2)

0-1 Kardyś (26), 0-2 Kardyś (45), 0-3 Sadłocha (49), 0-4 Wyparło (65), 0-5 Kramarz (71), 1-5 Hascak (85), 1:6 M.Pyryt

STALOWA WOLA: Siudak – Bosak, Tłuczek, S.Gnatek, Białas – Espana (46 Lebioda), F.Moskal, Stępniowski (46 Conde), Hascak, Wojtak – Chmiel (34 K.Moskal)

MIELEC: Dudek – Czop, Woś, Bakowski, Buczek – Kramarz (72 M.Pyryt), Kron, Kardyś (60 D.Pyryt), Ogiba – Wyparło, Sadłocha.

Sędziował Jakub Kozner (Krosno). Żółte kartki: Tłuczek – Buczek. Czerwone kartki: Buczek (16. minuta, druga żółta) i Siudak (33. minuta, faul).