Ostatnia kolejka stalowowolskiej A klasy, rozgrywana w dzień Bożego Ciała nie była szczęśliwa dla prowadzącej dwójki, Wichrów Rzeczyca Długa i Sanu Stalowa Wola. Lider przegrał u siebie z LZS-em Żabno, a wicelider uległ na wyjeździe imienniczce z Wrzaw.

W Rzeczycy Długiej padła tylko jedna bramka. Zdobył ją w 53. minucie Dominik Kurkiewicz, natomiast aż 9 goli oglądali piłkarscy kibice we Wrzawach. Festiwal strzelecki rozpoczął już w 1. minucie Andrzej Idec. Wyrównał Piotr Sojecki (25. minuta), ale kilkadziesiąt sekund później bramkarz zespołu z Rozwadowa po raz drugi wyciągał piłkę ze swojej bramki. Pokonał go Maciej Fietko, a przed przerwą trzeciego gola dla gospodarzy strzelił Michał Wiciński.

Trzy minuty po wznowieniu gry czwarta bramkę dla Sanu Wrzawy zdobył Łukasz Lasota. Chwilę później drugiego gola dla gości strzelił Kacper Muc. Ten sam piłkarz raz jeszcze wpisał się na listę strzelców, ale wcześniej dwa razy uczyniła to dwója piłkarzy z Wrzaw, Maciej Fietko i Dawid Bryła. Ostatecznie San Wrzawy pokonał San Stalowa Wola 6:3.

W tabeli: 1. Wichry – 67 pkt, 2. San Stalowa Wola – 59 pkt, 3. Strzelec – 49 pkt.

W najbliższej kolejce (6 czerwca, niedziela) dojdzie do bezpośredniej konfrontacji lider z wiceliderem. Początek meczu na stadionie na os. Piaski w Stalowej Woli o godz. 17.

Wyniki 30. kolejki (3 czerwca): Wichry – Żabno 0:1 (0:0), San Wrzawy – San Stalowa Wola 6:3 (3:1), Unia – Mokrzyszów 7:2 (2:0), Koniczynka – Krzątka 3:3 (2:1), Wisan – Wola Baranowska 3:0 (0:0), Strzelec – Sanna 4:1 (2:1), Junior – Wola Rzeczycka 1:3 (1:20, Żupawa – Wspólnota 0:3 (0:0), pauzował OKS Wielowieś.

31. kolejka, 5 czerwca: Krzątka – Unia (15.30), 6 czerwca: Wspólnota – Junior Zakrzów (17), Wola Rzeczycka – Strzelec (17), Sanna – Wisan (11), Wola Baranowska – Koniczynka (17), Mokrzyszów – San Wrzawy (17), San Stalowa Wola – Wichry Rzeczyca Długa (17), Żabno – OKS Wielowieś (17), pauzuje Żupawa.