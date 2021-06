W ostatnią sobotę maja na stadionie lekkoatletycznym Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie odbyła się kolejna edycja Międzywojewódzkiego Meczu Juniorów Młodszych: Podkarpackie-Śląskie-Świętokrzyskie-Małopolskie w kategorii wiekowej do lat 18. W zawodach występowali także starsi zawodnicy, ale ich wyniki nie były uwzględniane w klasyfikacji meczowej.

Dobrze na krakowskich Czyżynach zaprezentowali się lekkoatleci Victorii Stalowa Wola. Biorąc pod uwagę, że jako nieliczna grupa zawodników, która startowała w tych zawodach, nie mieli w okresie przygotowawczym „victorianie” dostępu do obiektów sportowych, ich wyniki dobrze wróżą na tegoroczny sezon letni.

W biegu na 100 m szósta była Kornelia Butryn (12,90), a dziewiąta, z rekordem życiowym, Małgorzata Strzelec (13,02). Klasyfikowanych było 38 zawodniczek. W biegu na 200 m Butryn była piąta (26,38), a Strzelec dziewiąta (27,37).

W rzucie oszczepem drugie miejsce zajęła Sofia Wydra (37,86). Podopieczna trenera Jacka Łypa przegrała z Gabrielą Janowską z Wawelu Kraków, która wynikiem 39,01 pobiła swój rekord życiowy. Sofia startowała także w skoku wzwyż, zajęła piąte miejsce (145 cm).

W biegu mężczyzn na 100 m, szesnasty wynik uzyskał Marek Grykałowski i także on wracał z Krakowa z „życiówką” – 11,88. Miejsce dziewiętnaste zajął Jakub Bembenek (11,93).

W biegu na 200 m Bembenek zajął miejsce ósme i również ustanowił rekord życiowy – 23,73. Grykałowski uzyskał jedenasty czas (23,86).

W skoku w dal siódma była Aleksandra Bednarz (4,54).

W pchnięciu kulą ósme miejsce zajęła Kinga Szabat (8,58), a w biegu na 800 m dziewiąta była Natalia Cygan (2:20,29 – rekord życiowy). Wygrała w bardzo dobrym czasie, 2:10,82, Martyna Wal z Mielca. To także nowy rekord życiowy tej 15-letniej zawodniczki.

W biegu na 2000 m z przeszkodami czwarte miejsca zajęli: Jacek Skrzeszewski (7:26,68) i Wiktoria Piróg (6:09,62).

Wygrali swoje konkurencje startujący poza konkursem, Mateusz Kopeć w pchnięciu kulą 6 kg U-20 (14,53) i Patryk Tylus w rzucie oszczepem 800 g U-20 (51,74).

Mecz wygrała reprezentacja Małopolski, drugie miejsce zajęło Podkarpackie, trzecie Śląsk, a czwarte województwa świętokrzyskie.