Dwoje stalowowolskich radnych wraz z mieszkańcami ulic Wałowej, Poniatowskiego, Podgórnej i Bocznej planują wystosowanie petycji do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o zamontowanie ekranów akustycznych wzdłuż nowo otwartej obwodnicy Stalowej Woli i Niska na wysokości ww. ciągów komunikacyjnych. Przekazanie dokumentu do adresata poprzedzone zostanie kilkudniowymi konsultacjami obywatelskimi, w trakcie których zbierane będą podpisy pod petycją.

PETYCJA

Osoby wnoszące petycję: Renata Butryn, Dariusz Przytuła – Radni Rady Miasta Stalowa Wola, Justyna Dąbal, Maria Janic, Jolanta Szwedo w imieniu mieszkańców ulic – Wałowej, Poniatowskiego, Podgórnej, Bocznej oraz podpisani mieszkańcy Stalowej Woli.

Adresat petycji: Tomasz Żuchowski Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

Przedmiot petycji: konieczność zamontowania ekranów akustycznych wzdłuż nowo otwartej obwodnicy Stalowa Wola – Nisko na wysokości ulic: Wałowej, Poniatowskiego, Podgórnej, Bocznej.

Szanowny Panie Dyrektorze,

my mieszkańcy bloków i domów, użytkownicy ogródków działkowych oraz korzystający z terenów zielonych położonych na błoniach nadsańskich wnosimy o zamontowanie ekranów akustycznych przy nowo otwartej obwodnicy Stalowa Wola – Nisko równolegle do ul. Działkowej na wysokości ulic: Wałowej, Poniatowskiego, Podgórnej, Bocznej.

Uważamy, że hałas generowany przez pojazdy poruszające się po obwodnicy przekracza dopuszczalne normy. Nasze życie w sąsiadujących z obwodnicą budynkach wraz z jej otwarciem zamieniło się w udrękę, szczególnie nocą hałas stał się nie do zniesienia. Samochody przejeżdżają z dużą prędkością, bo kierowców nie obowiązują ograniczenia dotyczące ruchu w strefie zamieszkania. Obwodnica została zbudowana na nasypie w linii prostej – na wysokości naszych okien. Takie położenie drogi przyczynia się do zwielokrotnienia dźwięków i powoduje, że hałas opasuje budynki w ten sposób, iż nie ma miejsc pozbawionych odgłosów z obwodnicy, nawet w drugiej linii zabudowy i za wysokimi blokami. Wyniesienie drogi spowodowało, iż znalazła się ona ponad linią zieleni, co pozbawiło nas naturalnej ochrony w postaci pasa roślinnego, a także doprowadziło do zwielokrotnienia zanieczyszczenia przez pył i spaliny terenów zielonych i ogródków działkowych uprawianych przeważnie przez emerytów. W czasie pandemii dla naszych emerytów, dla ozdrowieńców i dla walczących z pandemią te tereny zielone położone blisko budynków mieszkalnych stały się niezwykle ważne, nabrały nowego, ważnego znaczenia.

Jak wynika z raportu WHO zbyt długa ekspozycja na nadmierny hałas prowadzi do bezsenności, bólów głowy, rozdrażnienia, zaburzeń krążenia i chorób serca. Jesteśmy, więc narażeni na utratę zdrowia, a w tak szkodliwych warunkach przebywamy od kilkunastu do 24 godzin na dobę. Uważamy, że należy zamontować ekrany akustyczne po obu stronach obwodnicy, aby chronić mieszkańców budynków położonych równolegle do obwodnicy i działkowców przed nadmiernym hałasem. Umożliwiłoby to również mieszkańcom odpoczynek, we względnej ciszy, na terenach rekreacyjnych nad rzeką San, w które miasto zainwestowało miliony złotych.

Podsumowując, wybudowanie ekranów akustycznych przysłuży się ochronie przyrody i poprawieniu, jakości życia wszystkich mieszkańców miasta. Ich brak oznacza dla nas obniżenie komfortu życia poprzez narażenie na ustawiczny, całodobowy hałas oraz zanieczyszczenie powietrza, a także pozbawienie nas istotnych korzyści dla zdrowia i samopoczucia, płynących z przebywania na terenie ogródków działkowych i trenach rekreacyjnych nad Sanem. Liczymy na niezwłoczne podjęcie decyzji o montażu ekranów akustycznych po obu stronach obwodnicy Stalowa Wola – Nisko, o co wnosimy w niniejszej petycji.

Podpisy pod petycją będą zbierane w dniach:

– 5,12 czerwca w godzinach 10:00 – 12:00, przy schodach na skarpie od bloku Poniatowskiego 40

-19, 26 czerwca w godzinach 10:00 – 12:00, przy Poczcie Polskiej na ul. Poniatowskiego 14.

-28 czerwca w godzinach 10:30 – 12:00 i godzina 16:00 – 18:00 w biurze Platformy Obywatelskiej – al. Jana Pawła II 25, piętro II – wejście z tyłu od parkingu.

Podpis można złożyć również elektronicznie wysyłając maila na adres: kontakt@budzetobywatelski.net Mail zostanie wydrukowany i dołączony do petycji.