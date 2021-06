W meczu na szczycie stalowowolskiej „okręgówki” prowadzący w tabeli Sokół Kamień pokonał Unię w Nowej Sarzynie i powiększył swoją przewagę nad nią do sześciu punktów.

Dobre widowisko stworzył lider z wiceliderem. Z całą pewności ci, którzy zasiedli na trybunach, nie narzekali. Sporo działo się na boisku i pod obydwoma bramkami.

Po kwadransie „szachów”, śmielej zaczął poczynać sobie Sokół i w 18. minucie objął prowadzenie. Piłka trafiła w narożniku pola karnego do Kamila Kobylarza i ten skorzystał z prezentu – uderzył po ziemi, piłka odbiła się od słupka i wpadła do bramki.

Gospodarze wyrównali kilka minut po przerwie. Na indywidualną akcję zdecydował się Krystian Błajda. Przebiegł z piłką trzydzieści metrów, minął trzech rywali i uderzył celnie z około dwudziestego metra lewą nogą. Gol dodał animuszu miejscowym i to oni coraz częściej zaczęli przebywać na połowie przeciwnika, ale w 80. minucie Sokół wyprowadził kontrę, po której zdobył drugą i jak się za chwile okazało, zwycięską bramkę. Z lewej strony wpadł w pole karne Karol Skuba, następnie „wkręcił” w ziemię jednego z obrońców, przełożył sobie piłkę z prawej na lewą noga i z bliska wpakował ją do bramki.

Cieszyli się kibice Sokoła Kamień, natomiast powodów do płaczu dostarczyli swoim fanom piłkarze Sokoła Sokolniki, którzy przegrali na swoim stadionie ze Zdziarami 1:8. Cztery gole strzelił w tym meczu Radosław Wojtas.

W tabeli po rozegraniu 29 meczów: 1. Sokół Kamień – 73 pkt, 2. Unia – 67 pkt, 3. Pogoń – 64 pkt, 4. Stal Gorzyce – 63 pkt.

Następna kolejka 5-6 czerwca.

UNIA NOWA SARZYNA – SOKÓŁ KAMIEŃ 1:2 (0:1)

0-1 Kobylarz (18), 1-1 Błajda (51), 1-2 Skuba (80)

UNIA: Gnatek – Pieróg, Wośko, Wiatr, Jandziński, Iskra (46 Łoin), Grześkiewicz, Sarzyński, Madej (88 Gnidec), Filip (85 Kępa), Błajda.

SOKÓŁ: Osiński – Woźniak (74 Skuba), Piekut, Bartnik, Konefał, Horajecki, Kobylarz (86 Kozak), Dziedzic, Rychel, Rurak (29 Smusz), Podstawek.

Sędziował Mariusz Złotek. Żółte kartki: Wośko, Madej – Bartnik, Horajecki, Rychel.

W pozostałych meczach 34. kolejki:

Słowianin – Pogoń 0:3 (0:1), Misiag 2, Drożdżal, Podlesianka – Olimpia 0:3 (0:0), Błażejowicz, Łyp, Młynarczyk, Sokół Sokolniki – Zdziary 1:8 (1:2), Bożek – R.Wojtas 4, Sobiło 2, Cichon 2, Stal Nowa Dęba – Siarka II 3:2 (0:1), Serafin 2, Zaskalski – Szołtys, Podolak, Francesco – Stal Gorzyce 0:5 (0:2), Szymanek 2, Kaczmarczyk 2, Golik, Azalia – Łowisko 1:1 (1:0), Sobota – Olko, Bukowa – Jeziorak 5:1 (2:1), Piechniak 3, Lebioda, Uliasz – Oskroba, Brzyska Wola – Transdźwig 0:1 (0:0), Rzepiela, pauzowali Czarni Lipa.

35. kolejka, 5 czerwca: Stal G. – Unia (17), Transdźwig – Słowianin (17), 6 czerwca: Siarka II – Brzyska Wola (11), Jeziorak – Azalia (14), Zdziary – Podlesianka (16), Łowisko – Francesco, Sokół Kamień – Stal ND, Pogoń – Sokół S., Olimpia – Czarni (mecze o 17), pauzuje Bukowa.