Bardzo miły urodzinowy prezent sprawiła koszykarzom Centrum Sportu Młodzieżowego Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola, firma Seron. Producent precyzyjnych, wysokowydajnych obrabiarki CNC nawiązał współpracę z klubem, który w tym roku obchodzić będzie 10-lecie działalności.

Okazuje się, że w tych trudnych i skomplikowanych czasach, w szczególności dla sportu, który nie jest w stanie funkcjonować bez pomocy państwa i biznesu, są tacy, którzy to rozumieją i widzą sens inwestowania w sport dziecięcy i młodzieżowy. Bo jest to inwestycja w ludzi, którzy kiedyś niekoniecznie będą mistrzami świata w dyscyplinie, którą trenują, ale na pewno będą… lekarzami, inżynierami, menedżerami, nauczycielami. A przecież nie od dziś wiadomo, że nic nie kształtuje młodego charakteru tak jak sport.

Dobrze rozumieją to sternicy stalowowolskiej firmy Seron. Po wizycie ich przedstawicieli w szkole przy ul. Wojska Polskim, w której działa CSM Kuźnia Koszykówki, podczas którego przekazali klubowi stroje sportowe, na ich fanapegau ukazał się taki oto wpis:

– Dobrze rozumiemy czym jest pasja. To dzięki pasji do zaawansowanych technologii produkujemy teraz najwyższej klasy obrabiarki CNC. Z podziwem patrzymy na ludzi, którzy oddając się swojej pasji, realizują idee, które wnoszą wartość w życie innych. Tak jest w przypadku CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola. Trzech doskonałych trenerów: Roman Prawica, Robert Bełczowski i Marek Jarecki od 10 lat szkolą młodych koszykarzy w czterech kategoriach wiekowych. Dlaczego w naszych oczach są wyjątkowi? Ponieważ dbają o młode talenty kompleksowo. To nie tylko piłka, mecze i treningi. Trenerzy wpajają tym młodym ludziom wartości, które pozwolą im świadomie wybrać swoją drogę życiową. Rozwijają w młodych ludziach ambicje i dyscyplinę, tak by jako osoby wkraczające w dorosłe życie potrafili decydować i świadomie ustalać właściwą hierarchię wartości. Dzięki temu Ci młodzi ludzie już teraz odnoszą sukcesy jako zgrane drużyny, a my chcemy im w tym pomóc! Jesteśmy dumni, że teraz występują z naszym logo na piersi.

