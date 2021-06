Działa całodobowa bezpłatna infolinia telefoniczna pod numerem której można uzyskać informacje i wskazówki dotyczące wsparcia seniorów w zakresie szczepień. Jej obsługą zajmują się żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

800 100 115 – pod tym numerem dzwoniący seniorzy lub ich opiekunowie uzyskają telefon do koordynatora z 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, który udzieli pełnej informacji na temat dojazdu medyków do seniora, uzyskaniu pomocy w transporcie do punktu szczepień w obie strony, jak również o uzyskaniu pomocy w rejestracji i wyszukiwaniu punktów szczepień.

– Uruchomienie telefonicznej infolinii było kolejnym działaniem podejmowanym przez Wojska Obrony Terytorialnej w ramach wsparcia działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Operacja prowadzona obecnie przez WOT nosi nazwę „Trwała Odporność”. Jej cel skupia się w pięciu słowach: Zapobiegaj, Identyfikuj, Izoluj, Wspieraj, Odtwarzaj. W swoich działaniach żołnierze WOT są ukierunkowani na wsparcie opieki medycznej, służb sanitarnych, samorządów oraz seniorów w zakresie szczepień – wyjaśnia kpt. Witold Sura, rzecznik prasowy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego.