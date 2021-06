W Nowej Sarzynie, na terenie CIECH Sarzyna, testowana będzie kolej magnetyczna. O wydzierżawieniu terenu pod budowę toru testowego poinformowało biuro prasowe Grupy CIECH.

– CIECH Sarzyna, największy polski producent środków ochrony roślin oraz spółka należąca do Grupy CIECH, podpisała umowę z Nevomo (dawniej Hyper Poland), start-upem opracowującym pionierską technologię magrail, umożliwiającą pojazdom osiągnięcie prędkości rzędu 550 km/h na istniejących torach – czytamy w komunikacie biura prasowego Grupy CIECH. – Nevomo wydzierżawi od spółki teren i infrastrukturę, dzięki którym będzie mogła wybudować pełnoskalowy tor testowy o długości 750 m.

Prace rozpoczną się już latem tego roku, a tor będzie najdłuższym obiektem do testowania pasywnej lewitacji magnetycznej w Europie.

Nevomo będzie testować kolej przyszłości

Warto dodać, że Nevomo to finalista trzeciej edycji programu InCredibles – programu akceleracyjno-mentoringowego, stworzonego przez Sebastiana Kulczyka, którego celem jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z młodymi przedsiębiorcami.

Więcej informacji o budowie kolei magnetycznej można znaleźć na stronie Nevomo. Firma rozwija technologię, która umożliwi szybką, etapową implementację technologii transportu inspirowanego hyperloopem z wykorzystaniem istniejących korytarzy i przepisów kolejowych. Technologia Nevomo już w pierwszym etapie umożliwi transport towarów i ludzi z podwójną średnią prędkością w porównaniu do kolei konwencjonalnej. Firma zapewnia, że może przystosować istniejącą infrastrukturę kolejową do prędkości 550 km/h..

A czym jest hyperloop?

– Hyperloop to nowy środek transportu umożliwiający przemieszczanie osób lub ładunków z bardzo dużą prędkością i w oparciu o koncepcję zrównoważonego transportu. To połączenie pociągu i samolotu. Umożliwi podróż np. z Krakowa do Gdańska w 35 minut z prędkością bliską prędkości dźwięku. Kapsuła porusza się w specjalnej rurze, w której ciśnienie jest tak niskie jak na wysokości 10 kilometrów, dzięki temu znacząco zredukowany jest opór powietrza. Pojazd porusza się bez kontaktu z podłożem wykorzystując magnetyczną lewitację oraz łożyska powietrzne. Hyperloop to nie science-fiction. Podróżowanie jest obecnie koniecznością i istotnym elementem życia przez co modele podróżowania stają się bardziej złożone i zindywidualizowane. Coraz więcej czasu spędzamy przemieszczając się, a dzięki Hyperloopowi możemy zyskać to, co w dzisiejszych czasach jest najbardziej pożądane – czas – czytamy na stronie Nevomo.