W sobotę 12 czerwca w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zbydniowie przy ul. Sandomierskiej 210 odbędzie się letnia edycja zbiórki krwi. Pobór krwi przeprowadzi wyjazdowa ekipa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Rzeszowa. Rejestracja krwiodawców prowadzana będzie w godzinach 9-13, zaś sam pobór krwi będzie trwał do ostatniego zarejestrowanego.

– Dawcą krwi może zostać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18-65 lat, legitymujący się dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość i numerem PESEL (może to być dowód osobisty lub paszport) – informuje Michał Dziuba, koordynator wydarzenia.

Każda osoba chcąca oddać krew powinna być wypoczęta,

przed oddaniem krwi spożyć lekkostrawny i niskotłuszczowy posiłek, wypić 1,5 do 2 litrów płynów w dniu poprzedzającym oddanie, nie spożywać alkoholu w dniu poprzedzającym oddanie oraz ograniczyć palenie papierosów. Ponadto potencjalny krwiodawca musi ważyć co najmniej 50 kg i posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu, który umożliwi samodzielne zrozumienie treści kwestionariusza i wypełnienie go.

– W czasie naszego wydarzenia będziemy również prowadzić zbiórkę darów dla Podopiecznych Domu Dziecka w Tarnobrzegu. Będziemy zbierać: środki czystości (proszki, płyny do płukania chemię do sprzątania itd.), chemię osobistą (szczoteczki i pasty do mycia zębów, dezodoranty, płyny do kąpieli, szampony itd.) i słodkości (owoce, słodycze, napoje, herbatę itd.) – mówi Michał Dziuba.

Akcja będzie prowadzona w ścisłym reżimie sanitarnym. Wszyscy uczestnicy wydarzenia będą zobowiązani do stosowania się do bieżących zaleceń Rządu RP i służb sanitarnych w zakresie walki z koronawirusem, zakładania maseczki zakrywającej usta i nos oraz rękawiczek ochronnych (zapewnione przez organizatorów), zachowania bezpiecznej odległości i regularnej dezynfekcji rąk (płyny dostarczą organizatorzy). Obecna sytuacja wymaga by w wydarzeniu brały udział tylko osoby bezpośrednio deklarujące chęć oddania krwi oraz darczyńcy chcący wspomóc Dom Dziecka w Tarnobrzegu.

– Jako organizatorzy dołożymy wszelkich starań, by akcja miała bezpieczny i sprawny przebieg. Zapewnimy: posiłek regeneracyjny, ciasto i słodkości, kawę, herbatę i napoje, słodki upominek dla każdego uczestnika, niezbędne środki ochrony osobistej – mówi Michał Dziuba.

Więcej informacji o wydarzeniu można uzyskać pod numerem telefonu: 697-364-572 i na profilu wydarzenia na Facebook’u pod nazwą: ,,Jeszcze po kropelce…” – letnia edycja zbiórki krwi w Zbydniowie.