Pracownicy Huty Stalowa Wola przekazali pięć nowych jednośladów wychowankom Domu Dziecka w Stalowej Woli. Była to jedna z najpilniejszych potrzeb i marzenie najmłodszych mieszkających w tej placówce.

Dzień Dziecka to wyjątkowe święto, które w Polsce obchodzimy każdego roku o tej samej porze czyli 1 czerwca. W tym dniu niemal każdy rodzić i opiekun dba o to, by jego pociecha była najszczęśliwsza na świecie. Często wiąże się z to zakupowym szałem i wyborem prezentu idealnego w zależności od wieku dziecka.

Na pomysł zakupu właśnie takiego idealnego prezentu, wpadli pracownicy Huty Stalowa Wola, którzy zapragnęli tym samym uszczęśliwić podopiecznych Domu Dziecka przy ulicy Podleśnej.

– Huta Stalowa Wola chętnie angażuje się w życie lokalnej społeczności i wspiera inicjatywy, które służą mieszkańcom miasta. Ten akurat pomysł był spontaniczny. Każdy z nas kiedyś był dzieckiem, każdy z nas czekał, aż na komunię ktoś kupi nam rower, na którym będzie można pojeździć, dlatego nasi pracownicy wyszli z inicjatywą, żeby kupić dzieciom jednoślady. W Stalowej Woli mamy bardzo dużo bezpiecznych tras rowerowych, dlatego dzieciaki będą mogły z tych rowerów fajnie korzystać. Mamy nadzieję, że nasz prezent sprawi dzieciom radość i przyniesie wiele uśmiechu – mówi Bartłomiej Zając, Prezes Zarządu HSW S.A.

Wybór prezentów nie był jednak przypadkowy

– Wszyscy nasi darczyńcy, którzy chcą wesprzeć w jakichś sposób placówkę, zawsze wcześniej dzwonią i pytają jakie mamy aktualnie potrzeby. W tym momencie rzeczywiście pojawiła się potrzeba tych rowerów. Ostatnio planowaliśmy wycieczkę rowerową i okazało się, że część z naszych rowerów wymaga przeglądu, napraw. Pojawili się też nowi wychowankowie, którzy nie mieli rowerów. Jesteśmy więc bardzo zadowoleni z tego prezentu – mówi Małgorzata Warchoł, dyrektor Podleśnej Przystani, czyli placówki opiekuńczo-wychowawczej w Stalowej Woli.

Do tej pory placówka miała na stanie 12 rowerów, które były przyporządkowane do dzieci. Pracownicy Huty wzbogacili tę kolekcję o pięć nowoczesnych jednośladów, które w mgnieniu oka znalazły nowych właścicieli.