Długoletni marszałek Sejmu, poseł ośmiu kadencji, pochodzący z Giedlarowej k. Leżajska Józef Zych gościł na rodzinnej ziemi. W poniedziałek, 31 maja, w Muzeum Ziemi Leżajskiej otworzył wystawę poświęconą swojej działalności politycznej. Wygłosił też wykład w którym przypomniał proces tworzenie konstytucji z 1997 roku i kulisy podpisania Konkordatu.

Pochodzący z ziemi leżajskiej marszałek Józef Zych to postać wyjątkowa. I choć wyjechał z Giedlarowej tuż po maturze, z rodzinnymi stornami jest mocno związany. Mieszkańcy regionu mogli liczyć na jego wsparcie i zaangażowanie w budowie obwodnicy Leżajska, ratowanie leżajskiego browaru, czy też pomoc w pozyskaniu środków na remont zabytkowych organów z Bazyliki oo. Bernardynów. O tym wsparciu mówił podczas uroczystego otwarcia wystawy w Muzeum Ziemi Leżajskiej m.in. starosta leżajski Marek Śliż, ale też były poseł Ignacy Półćwiartek z Przychojca k. Leżajska. Ciepłych słów marszałkowi nie szczędził również Władysław Kosiniak – Kamysz. Prezes PSL wspomniał, że marszałka Zycha poznał już jako 10-letni chłopak i do dziś jest on dla niego wzorem.

O swojej działalności parlamentarnej, spotkaniach z Janem Pawłem II, działalności na rzecz ziemi leżajskiej mówił też sam Józef Zych. Poseł 8. kadencji, wygłosił wykład „Polska po 1989 r.: Konstytucja RP, UE, NATO, parlamentaryzm, stosunki międzynarodowe, tworzenie prawa”.

Po zakończeniu wykładu, licznych podziękowaniach i gratulacjach, Józef Zych otworzył dedykowaną sobie wystawę zatytułowaną „Ze wsi na Wiejską, czyli Marszałek Sejmu Józef Zych w służbie Ojczyzny, Kościoła i Ziemi Leżajskiej”. W sali wystawienniczej Muzeum Ziemi Leżajskiej znalazły się liczne zdjęcia, książki, medale i odznaczenia, a także Laska Marszałkowska i reprint Konstytucji 3 maja z 1791 roku.