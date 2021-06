W niedzielę, 30 maja, terenem Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli zawładnęli najmłodsi mieszkańcy naszego miasta. Wszystko za sprawą ciekawych atrakcji, które z okazji Dnia Dziecka, dla naszych milusińskich przygotowała Huta Stalowa Wola.

Pogoda tego dnia nie rozpieszczała. Deszcz i wiatr nie powstrzymały jednak najmłodszych stalowowolan, którzy wspólnie z rodzicami, licznie przybyli na stadion, by sprawdzić co też to ciekawego Huta ma im do zaproponowania z okazji ich święta.

A było z czego wybierać, ponieważ nasze siły zbrojne naprawdę się przygotowały. Na świeżym powietrzu na dzieci czekała wystawa sprzętu wojskowego. Każdy odważny mógł wsiąść do wozu bojowego i poczuć się jak prawdziwy żołnierz. Z kolei na stoisku grup rekonstrukcyjnych można było przymierzyć wojskowe mundury i obejrzeć z bliska pistolety, karabiny i amunicję.

Ciekawą atrakcję dla najmłodszych przygotowali strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Stalowej Woli. Bowiem, rozłożyli oni swój sprzęt, odkręcili wodę i pozwolili dzieciom sprawdzić, czy łatwo jest ugasić pożar.

Najwięcej działo się natomiast w hali pneumatycznej. Tam moc atrakcji dla naszych najmłodszych przygotowali animatorzy z Pracowni Jaszczur i Przyjaciele. Były gry, konkursy i zabawy edukacyjne. Nie zabrakło również dmuchanych konstrukcji, malowania twarzy i oczywiście waty cukrowej i popcornu.