Taki tytuł nosił niedzielny koncert zorganizowany z okazji Dnia Dziecka przez Spółdzielczy Dom Kultury w Stalowej Woli. Tym samym SDK powróciło do wydarzeń organizowanych na żywo.

To był weekend pełen artystycznych wrażeń. Po długiej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, w wyniku, której domy kultury były zmuszone do ograniczenia swojej działalności, stalowowolska placówka znów zaprosiła publiczność do podziwiania na żywo talentów wokalnych i tanecznych młodych artystów.

Początkowo wydarzenie miało odbyć się w amfiteatrze na terenie Centralnego Placu Zabaw. Pogoda jednak zmusiła organizatorów do przeniesienia imprezy na deski sali widowiskowej.

Dzieci zaprezentowały taneczny miks. Choreografie były zróżnicowane pod względem stylów tanecznych. Układy różniły się również tematycznie. Raz dzieci były wiewiórkami, żabami, kucharzami, a raz wcielały się w postaci z różnych, znanych bajek, takich jak na przykład „Kot w butach”.

Układy taneczne przeplatane były piosenkami w wykonaniu utalentowanych, młodych wokalistek oraz scenkami teatralnymi, które zaprezentowali początkujący, mali aktorzy.

Młodzi artyści nawiązali bardzo dobry kontakt z publicznością, która zgromadziła się w sali widowiskowej SDK. Mieszkańcy odpowiadali na pytania prowadzących koncert, tańczyli i śpiewali wspólnie z artystami. Każdy występ nagradzali też gromkimi brawami.

Niedzielny koncert przygotowały: Dziecięcy Zespół „Smyk”, Młodzieżowy Zespół Tańca Współczesnego „Pasja”, wokaliści ze studia wokalnego „VIVO oraz aktorzy z teatru „Szósty akt”.