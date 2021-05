Czwórka bokserów z Podkarpacia, w tym trójka ze Stalowej Woli, wystąpi w finałach mistrzostw Polski kadetów.

W miniony weekend w Krakowie w Com-Com Zone przy ul. Ptaszyckiego odbywały się I Grand Prix Małopolski w Boksie oraz eliminacje do XXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.

W kategorii wagowej do 75 kg, Wiktor Majdański ze Stali Stalowa Wola Boxing Team, wygrał decyzją sędziów 3:0 z Dawidem Zwierzem z BKB Magic Boxing Brzesko. Zwycięską walkę stoczył także inny podopieczny trenera Rafała Toporowskiego, reprezentant Polski – Tobiasz Zarzeczny. W kategorii wagowej do 70 kg pokonał, jednogłośnie na punkty, reprezentanta gospodarzy, Igora Pyclika z Wisły Kraków. Prosto z Krakowa Zarzeczny wyjechał do Zakopanego na kolejne zgrupowanie kadry narodowej, która przygotowuje się do turnieju w Serbii.

Trzecim bokserem ze Stalowej Woli, który zapewnił sobie awans do finałów OOM był Kacper Błaszczyk z Ringu Sikorski. Podopieczny trenera Artura Chomiaka nie miał w swojej kategorii wagowej (do 50 kg) rywala i wygrał walkowerem.

Drugi reprezentant Ringu Sikorski, Kamil Szlachetka (kat.wagowa 54 kg) został poddany przez swojego sekundanta do pierwszej rundzie pojedynku z Maksymilianem Pajerem z Akademii Libiąż.

W Krakowie zaprezentowało się łącznie siedmiu bokserów z klubów województwa podkarpackiego i poza trójką stalowowolskich pięściarzy, jeszcze tylko jednemu z nich, Jakubowi Prokopowi z Irydy Mielec, udało się wywalczyć awans do finałów mistrzostw Polski kadetów