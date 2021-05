Z brązowym medalem mistrzostw Polski seniorów w akrobatyce sportowej wróciła z Zielonej Góry, Weronika Filip ze Stalowa Woli. Po raz pierwszy zawodniczka Piramidy Rzeszów, wywalczyła go wspólnie z Alicją Sokołowską w dwójce kobiet.

Po raz pierwszy stalowowolanka stanęła na podium mistrzostw Polski juniorek młodszych w 2018 roku, tworząc parę z Regina Dragan z UKS Łańcut. Rok później zdobyła medal krajowego czempionatu i reprezentowała nasz kraj w Mistrzostwach Europy w Izraelu razem z Klaudią Maksimek z Piramidy Rzeszów. W roku 2019 jej miejsce zajął Konrad Biłyk. Trener Piramidy Rzeszów, Andrzej Sokołowski uznał, że będzie to najlepszym rozwiązaniem dla sportowego rozwoju Weroniki, a także Konrada. I nie pomylił się. Para bardzo szybko zaczęła odnosić sukcesy. W październiku 2020 roku dwójka mieszana Piramidy wywalczyła w Łańcucie wicemistrzostwo Polski juniorów, mimo że Weronika Filip startowała z naderwanym mięśniem dwugłowym, a więc jednym z najbardziej obciążonych mięśni w akrobatyce sportowej. W marcu tego roku para Piramidy okazała się najlepszą wśród seniorów ogólnopolskim turnieju w Krakowie, po którym otrzymała powołanie do kadry narodowej przygotowującej się do mistrzostw świata w Szwajcarii.

Niestety, najpierw Konrad Biłyk dopadł Covid-19, a kiedy wrócił na salę treningową, podczas rutynowych ćwiczeń Konrad Biłyk złamał rękę. Z przemieszczeniem kości. Potrzebna była operacja, która przekreśliła parze szansę wyjazdu na mistrzostwa świata.

Wówczas to trener Sokołowski wprowadził swój rewolucyjny plan i postanowił, że w mistrzostwach Polski w Zielonej Górze, Weronika Fili wystąpi w parze z jego córką, Alicją. I obie zawodniczki dokonały rzeczy wręcz niemożliwej. W zaledwie dwa miesiące udało im się przygotować do występu w Zielonej Górze i zdobyć medal!

Po mistrzostwach świata Weronika kończy karierę, jako zawodniczka „górna”. Przeniesie się do parteru, czyli przestanie „fruwać” w powietrzu, a będzie przygotowywać się do roli zawodniczki „dolnej”. To kolejny proces w sportowym rozwoju stalowowolskiej akrobatki. Będzie trenować w Stalowej Woli, a jej trenerką będzie obecna partnerka, Alicja Sokołowska.